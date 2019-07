Eesti koondis alustas Euroopa noorte olümpiafestivali

21. juuni õhtul sai Aserbaidžaani pealinnas Bakuus piduliku avapaugu Euroopa noorte olümpiafestival. Avatseremoonial oli Eesti delegatsiooni lipukandjaks judoka Karl Tani Priilinn-Türk.

16-aastane Karl Tani Priilinn-Türk (klubi Aitado, Tallinna Reaalkooli õpilane), kes võistleb kaalukategoorias -90kg, võitis tänavu kadettide Euroopa meistrivõistlustel 5. koha ning kaks hõbemedalit kadettide Euroopa Karika etappidel. "Loomulikult olen rõõmus, et mulle selline au osutati, ja tore, et minu tulemusi on märgatud. Samas on väike närv ka sees. Loodan, et suudan võistlustel maadelda lipukandja vääriliselt," ütles Priilinn-Türk.

Olümpiafestivali avatseremoonia toimus 21. juunil Eurovisiooni jaoks ehitatud 12000 istekohaga Bakuu Crystal Hallis. Eesti delegatsioon astus avatseremoonia areenile Montoni rõivastuses ja Nike jalanõudes. Otseülekannet nägi Euroopa Olümpiakomiteede erikanalist. Samal aadressil näeb järgneva nädala vältel ülekandeid ka olümpiafestivali finaalvõistlustest. Info ülekannete täpsema ajakava kohta leiab EOK kodulehelt.

Juba enne avatseremooniat alustasid olümpiafestivalil võistlemist Eesti tennisistid. Poiste üksikmängu esimeses ringis võtsid mõlemad eestlased võidu: Andreas Sillaste alistas horvaadi Patrik Jurina 7:5, 6:2 ning Erko Nigula valgevenelase Artur Yurkevichi 3:6, 6:3, 10:6. Tüdrukute üksikmängus võitis Liisa Varul portugaallase Mafalda Guedese 6:0, 6:4, teine Portugali mängija Matilde Morais alistas Elisabeth Iila 2:6, 3:6.

Esmaspäeval jätkavad tennisistid võistlemist, samuti asuvad võistlustulle Eesti kergejõustiklased, maadlejad ja ujujad. Eesti koondise info leiab EOK kodulehelt, võistluste ametlik koduleht on siin. Põnevat sisu leiab olümpiafestivali ajal ka EOK Facebookist www.facebook.com/Olympiafann ja Instagramist www.instagram.com/olympiafann.

21.-27. juulini Bakuus Aserbaidžaanis toimuval suvisel Euroopa noorte olümpiafestivalil osaleb 44 Eesti sportlast kuuel alal: kergejõustik, jalgrattasõit, judo, maadlus, tennis ja ujumine. Sportlasi saadab 25-liikmeline taustajõudude tiim, koondist riietavad Nike ja Monton. Olümpiafestivalil tegutseb maadluskohtunikuna Hergo Andruse.

Noorte olümpiafestivali eesmärk on propageerida sporti ja olümpiaväärtusi, inspireerida noori spordiga tegelema ning edendada ausat mängu ja sallivust. 2019. aasta suvise Euroopa noorte olümpiafestivali programmis on kümme spordiala ja kokku jagatakse välja 298 medalikomplekti. Iga kahe aasta tagant korraldataval noorte olümpiafestivalil saavad osaleda sportlased vanuses 14-18 aastat, erinevatel aladel kehtivad erinevad vanusepiirangud. Festivalile on oodata kokku ligi 3600 sportlast-treenerit 50 riigist.

Eesti koondist on suvistel Euroopa noorte olümpiafestivalidel saatnud varasematel aastatel edu. Neljateistkümnelt suviselt olümpiafestivalilt on Eesti koondis võitnud kokku 10 kuldmedalit, 9 hõbemedalit ja 9 pronksmedalit, nende seas Aleksei Budõlin (1993 kuld), Martin Padar (1995 kuld), Margus Hunt (2003 kuld), Kaire Leibak (2005 kaks kulda), Grigori Minaškin (2007 kuld), Liina Laasma (2009 kuld), Kregor Zirk (2015 kuld), Tanel Kangert (2003 pronks), Rasmus Mägi (2009 pronks). 2017. aastal Ungaris Györis peetud olümpiafestivalil võitis Ken Mark Minkovski kaugushüppes hõbemedali, Gleb Karpenko jalgrattasõidu eraldistardist pronksmedali ning Carol Plakk ja Katriin Saar tennise naispaarismängus pronksmedali.

