Eesti Kooriühing jagab koori- ja puhkpillimuusika aastapreemiaid

Aastapreemiate gala toimub kell 15 Estonia kontserdisaalis. 12 kategoorias kandideerib aastapreemiatele 80 nominenti.

Kooriühing annab välja aasta koori, puhkpilliorkestri, kooridirigendi, dirigent-muusikaõpetaja, orkestridirigendi ja noore dirigendi tiitlid. Samuti tunnustatakse aasta toetajat, korraldajat, koori/orkestriheliloojat ja aasta tegu, antakse välja aasta koori/orkestriplaadi tiitel ja aasta koostööpreemia. Lisaks saavad Kultuuriministeeriumi tänukirjad need dirigendid, kes on aasta jooksul edukalt esinenud vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel.

Kontserdi kunstiline juht on Ingrid Roose, lavastajad ja õhtujuhid Christopher Rajaveer ja Laura Kalle.

Kunstilise juhi Ingrid Roose sõnul on selleaastasel Kooriühingu galal rõhk lisaks laureaatidele ka eesti keelel, mis nagu muusikagi ajas ja ruumis pidevalt muutub. "Humoorikate vahetekstide loomisel on õhtujuhid Laura Kalle ja Christopher Rajaveer kasutanud keeleteadlase Andrus Saareste mõistelist sõnaraamatut, mis viib meid eesti keele murdelise varasalveni, millest me tänapäeval võib-olla veel ainult näputäit kasutame. Lisaks koorimuusikale kõlavad kontserdil ka ansambli Etnosfäär ürgsed torupillihelid tänapäevaselt elektoonilises võtmes," sõnas Ingrid Roose.



Kontserdil esinevad:

Collegium Musicale, dirigent Endrik Üksvärav

Eesti Noorte Puhkpilliorkester, dirigent Sirly Illak-Oluvere

Inseneride Meeskoor, dirigent Kuldar Schüts

Kammerkoor Helü, dirigent Küllike Joosing

Otepää Gümnaasiumi lastekoor, dirigent Eve Eljand

Rahvusooper Estonia poistekoori JUKUD, dirigent Mariliis Kreintaal

Solist Carlos Liiv

Kaastegev ansambel Etnosfäär



Piletid hinnaga 12 ja 8 eurot on saadaval Piletilevis ja Piletimaailmas.

Kontserdi salvestavad Klassikaraadio ja Tallinna Televisioon.

15. korda toimuv Eesti Kooriühingu aastakontsert väärtustab koori- ja puhkpillimuusika valdkonnas tegutsevaid inimesi ja kollektiive ning tunnustab valdkonna toetajaid ja koostööpartnereid. Vaata nominentide nimekirja.

Lisaks Kooriühingu aastapreemiatele antakse üle Uno Järvela stipendiumifondi preemiad.

Eesti Kooriühing tänab toetajaid ja koostööpartnereid: Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna linn, Klassikaraadio ja Tallinna TV.