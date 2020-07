Eesti kutsub riike digideklaratsiooniga liituma

"Peame koos töötama selle nimel, et kõikides maailma piirkondades seda kriisi ületada ja et kodanikukesksed ning turvalised digiteenused oleksid kättesaadavalt võrdselt kõikjal," ütles välisminister Urmas Reinsalu.

Reinsalu sõnul vajab edukas digitaliseerimine tugevat mitmepoolset koostööd, samuti kutsus ta üles kõiki riike digideklaratsiooniga liituma, vahendas BNS.

Digideklaratsiooni eesmärk on juhtida tähelepanu strateegilise tähtsusega valdkondadele, mis on kriisidele haavatavad, kuid mida saab digitaliseerimisega tugevdada.

Deklaratsioon rõhutab olulisi valdkondi, kus digitaalne koostöö on tähtis, nagu turvalise interneti vaba kättesaadavus, inimõiguste tagamine küberruumis, kodanikukeskne e-valitsemine ning digilahendused tervise ja hariduse vallas ning inimeste digioskuste arendamine.

Rohkem kui 60 riigi esindajad osalesid kolmapäeval Eesti ja Singapuri välisministeeriumide ühisel ülemaailmsel videokonverentsil teemal digitaliseerimisega COVID-19 vastu.

Konverentsil tutvustati kõnealust globaalset digideklaratsiooni, mille eesmärgiks on toetada üleilmset digitaliseerimist, et kriisidega paremini toime tulla ning hoolitseda selle eest, et digilõhed ühiskondades ei suureneks. Deklaratsioon on avatud ühinemiseks.

"On hea meel, et sellele konverentsile tuli osalema nii mitmete riikide esindajad. Peame koos töötama selle nimel, et kõikides maailma piirkondades seda kriisi ületada ja et kodanikukesksed ning turvalised digiteenused oleksid kättesaadavalt võrdselt kõikjal," ütles Reinsalu.

Järgmisena korraldab Eesti koos Araabia Ühendemiraatidega ülemaailmse ärikonverentsi koroonaviiruse leviku digitaalsetest tõkestuviisidest maailmas.

Konverentsil avasõnavõttudega esinesid lisaks Eesti välisministrile ka Singapuri välisminister Vivian Balakrishnan, ÜRO asepeasekretär Amina J. Mohammed, Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) telekommunikatsiooni arendamise büroo direktor Doreen Bogdan-Martin ning Smart Africa peadirektor Lacina Koné.

Konverentsi modereerib e-Valitsemise Akadeemia kaasasutaja Linnar Viik ning hetkel on võimalik otse vaadata riikide avaldusi välisministeeriumi kodulehelt, Facebookist ja Youtube'ist.