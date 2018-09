Eesti kuulsused võitlevad koos kiusamise vastu

Laulja Ott Lepland on leitav nii laval kui ka Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemias. Tema arvates on inimestele jäänud mulje, et taipoks on raevukas ja jube ala, kuid trennis selgub, et see on müüt. "Taipoks on hea spordiala, sest see aitab füüsilist vormi heana hoida, ja kui füüsis on hea, on ka vaimu- ja mõttemaailm korras," teab ta omast käest.