Eesti lapsed annavad puudele ja plastpakenditele hääle

Eile avati Eliassoni loodud kliimatemaatiline kunstirakendus Earth Speakr, mis kutsub lapsi kunsti abil mõtestama lahti meie planeedi tulevikuga seotud murekohti. Liitreaalsusel põhineva Earth Speakr rakenduse ja veebilehe abil saavad lapsed ja noored animeerida ning äratada ellu ümbritsevat keskkonda, olgu selleks tee ääres kasvav tammepuu, maha visatud banaanikoor, taevas või linnatänav. Algatuse eesmärgiks on avada poliitikute ja riigijuhtide kõrvad sellele, millised kliimateemad lähevad lastele enim korda.



Earth Speakr on osa Saksamaa Euroopa Liidu 2020. aasta eesistumise kultuuriprogrammist. Projekti rahastas Saksamaa välisministeerium ning see viidi ellu koostöös Goethe Instituudiga. Rakendus on tasuta allalaaditav kuni aasta lõpuni ning saadaval 24 Euroopa Liidu ametlikus keeles.



"Earth Speakr on kollektiivne kunstiteos, mis tugineb laste loovusel ja kujutlusvõimel ning kutsub lapsi avatud kaartidega rääkima meie planeedi oleviku ja tuleviku teemadel. Kõik antud projekti käigus sündiv peegeldab laste mõtteid ja visioone, muresid ja lootusi, mis on seotud meie planeedi tulevikuga. See võib olla mänguline, dramaatiline, tõsine või poeetiline ning selle tulem sõltub meie lastest endist," sõnas Eliasson.



"Üldjuhul palutakse lastelt reeglite järgimist ja tähelepanelikkust, kuid nüüd on täiskasvanute kord kuulata, mida lastel öelda on. Earth Speakr projektiga annab Olafur Eliasson lastele unikaalse võimaluse väljendada oma muresid loominguliselt ning anda oma panus Euroopa tulevikku. Earth Speakr annab laste häälele kõlapinna ning ühise tuleviku nimel tuleb meil nende häält tähelepanelikult kuulata," ütles Saksa välisminister Heiko Maas.

Dialoog täiskasvanute ja laste vahel

Kuigi valdav osa rakendusest on mõeldud kasutamiseks 7-17-aastastele lastele, kutsub Earth Speakr ka täiskasvanuid lastega dialoogi astuma, laste muresid kuulama ja neid teistega jagama. Rakenduse virtuaalsele kaardile saavad täiskasvanud luua ka nn Loud Speakrs sõnumeid ning asetada neid erinevatele punktidele, olgu selleks näiteks avalikud väljakud, pargid või valitsushooned. Earth Speakr sõnumeid kuvatakse Brüsselis Euroopa Ülemnõukogu Justus Lipsiuse ja Euroopa hoonetel, samuti Euroopa Parlamendi hoonetel Brüsselis ja Strasbourgis ning Saksamaa välisministeeriumi Lichthofi hoonel Berliinis.



"Elu planeedil Maa on võimalik inimeste, loomade, taimede ja ökosüsteemide koosmõjul ning vaid selle teadmise pinnalt saame oma planeedi tuleviku heaolu silmas pidades teha õigeid otsuseid. Tänaste põletavate kliimapoliitiliste diskussioonide valguses on väga oluline võtta kuulda järgmise põlvkonna muresid, sest just meist sõltub nende tulevik," sõnas Olafur Eliasson. "Earth Speakr kutsub lapsi läbi kunsti rääkima planeedi ja looduse nimel, olgu nende hääl murelik või lootusrikas ja meil – täiskasvanutel, poliitikutel ja riigijuhtidel – tuleb laste sõnumeid kuulata ja tõsiselt võtta."



Earth Speakr idee taga on Taani-Islandi kunstnik Olafur Eliasson ja Olafur Studio loovmeeskond ja partnerid, samuti lapsed, teadlased ja eksperdid. Projekti käigus tehakse koostööd mitmete muuseumide, raamatukogude ja haridusasutustega, et laste sõnumid jõuaksid sotsiaalse distantseerumise ajastul võimalikult paljude inimesteni.



1. juulist alates ilmuvad laste sõnumid Earth Speakr virtuaalsele kaardile, täiskasvanute nn Loud Speakrs sõnumeid saab jälgida valitud asukohtades üle Euroopa. Rakendus on allalaaditav Google Play või App Store keskkonnas kuni aasta lõpuni.