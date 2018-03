Eesti lasterõivaste tootjad loobuvad karusnahast

Nannipung on juba teine populaarne kodumaine lasterõivaste tootja, kes on otsustanud loobuda karusnaha kasutamisest oma toodetes.

Ettevõte liitus hiljuti rahvusvahelise programmiga Fur Free Retailer, mida Eestis esindab MTÜ Loomus.

Nannipunga looja ja disaineri Annika Bramanise sõnul lähtub Nannipung materjalide valikul sellest, et need oleksid lapsesõbralikud ja eetilised. "Esimesed karvatutiga mütsid tulid meie valikusse eelmise aasta alguses. See oli veel aeg, kus karusnahk tähendas luksust ning suured moebrändid nagu Gucci ei olnud karusnahavaba programmiga liitunud. Toona tundsin survet valida naturaalne karusnahk, kuid õnneks tegin otsuse südame järgi," selgitas Bramanis. "Nannipung liitus programmiga, et muuta koos teistega maailma ning näidata, et karusnahast loobumine on kindel eetiline valik," lisas Bramanis.

Tänaseks on karusnahavaba programmiga liitunud juba 17 Eesti ettevõtet, kes on ühinenud selliste tuntud tipptegijatega nagu Gucci, Armani, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Stella McCartney, Esprit ja Lindex. Mõned päevad tagasi teatasid oma otsusest loobuda karusnaha kasutamisest ka luksusmoe esindajad Versace ja Furla.

MTÜ Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp tervitab Nannipunga valikut ja kutsub teisigi lasterõivaste tootjaid vältima karusnahka kui ebatervislikku ja keskkonnavaenulikku materjali. "Mitmed Euroopas läbi viidud uuringud tõestavad, et karusnahk sisaldab tervisele ohtlikke mürke. Kaubanduses leiduvate karusnahksete lasterõivaste ja aksessuaaride testimisel on ilmnenud, et nimetatud esemed sisaldavad kõrges koguses formaldehüüdi ja etoksülaate, mis võivad põhjustada allergiaid, hormonaalseid häireid ning vähki," kinnitas Lepp.