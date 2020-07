Eesti-Läti projekti käigus uuritakse jõgede vett

Pea 87 protsenti lämmastikust ja 97 protsenti fosforist jõuab Liivi lahte just jõgede kaudu. Just seepärast nähakse merre suubuvates jõgedes võimalust saasteaineid vähendada.

Eesti ja Läti ametiasutused ning teadlased algatasid sel suvel projekti, et ühtlustada merre suubuvate jõgede vee kvaliteedinõudeid, vahendas BNS Pärnu Postimeest.

Kogu Läänemeri ja kõik Eesti ja Läti merealad on kehvas seisus. Seda eeskätt liigse fosfori ja lämmastiku tõttu. Need on toitained, mis põhjustavad meres eutrofeerumist – väheneb vee läbipaistvus, taimestik vohab, sageneb toksiliste sinivetikate levik, kahaneb merevee hapnikusisaldus ning kogu vee-elustik on seetõttu häiritud.

Kõik Läänemere riigid koostöös on võtnud ülesandeks merre jõudva fosfori ja lämmastiku sisaldust vähendada. Pea 87 protsenti lämmastikust ja 97 protsenti fosforist jõuab Liivi lahte just jõgede kaudu. Just seepärast nähakse merre suubuvates jõgedes võimalust saasteaineid vähendada. Ent segadust tekitab riikide arusaam, kui palju fosforit ja lämmastikku üldse merre suubuvas jões võib olla, milline on puhas ja looduslik vesi ning kui suure osa võiksid moodustada inimese tekitatud saasteained.

Riigiti nähakse jõgede looduslikku fosfori- ja lämmastikusisaldust erinevalt. Nii ka Eestis ja Lätis. Kuna mõlemad on seotud Liivi lahega, ei saa see aga tunduvalt erineda. Kui see siiski erineb märkimisväärselt, tähendab, et kehtestatud on kas liiga ranged või leebed keskkonnanõuded võrreldes naaberriikidega. Just selles kavatsetaksegi selgusele jõuda.

Äsja alustatud ja plaanikohaselt tuleva aasta detsembris lõppevas ühisprojektis võetakse Läti poolelt vaatluse alla Salatsi ning Eestist Pärnu jõgi. Teades seda, kui palju jõgedest merre saasteaineid tuleb, ja seda, milline peaks olema jõgede looduslik vee kvaliteet, saadakse täpsemat infot, kus ja milliste võtetega peab inimese tekitatud liigset fosforit ja lämmastikku ohjeldama.

Eesti ja Läti ühises projektis osalevad partneritena keskkonnaministeerium, Tallinna tehnikaülikool, Läti keskkonna-, geoloogia- ja meteoroloogiakeskused ning Burtnieki vald. Projekti koguhind on 304 804 eurot. 85 protsenti tuleb Euroopa regionaalarengu fond Eesti-Läti Interregprogrammist.