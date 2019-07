Eesti Loomakaitse Selts: kuidas hoida roomajad koduaiast eemal

"Kui roomajad on juba aias, siis ainuke lahendus on nad kokku korjata ja viia kodust vähemalt 2 - 3 km kaugusele metsa," selgitas seltsi juhatuse liige Kaisa Kaljurand, et juulis ja augustis on roomajatel munemise aeg, mistõttu emasloomad otsivad munade poetamiseks kohta.

Eesti Loomakaitse Seltsile on viimastel nädalatel laekunud mitmeid teateid koduhoovi elama kolinud nastikutest ja rästikutest. Inimesed paluvad abi ja nõu nendest lahti saamiseks. Kahjuks on ette tulnud ka juhtumeid, kus roomajad on jõutud hävitada. Madude vältimiseks ja nendest vabanemiseks on mitmeid loomasõbralikke viise - kindlasti ei tohi roomajaid tappa ega vigastada. Selline tegu on karistatav, kuna nastikud ja rästikud on looduskaitse all.

Juulis ja augustis on roomajatel munemise aeg, mis tähendab, et emasloomad otsivad kohta kuhu need poetada. Tavaliselt eelistavad nad lehekuhjasid, pehkinuid kände, komposti- või sõnnikuhunnikuid. "Kindlasti enamik inimesi ei soovi roomajatega kokku puutuda ja veel vähem neilt hammustada saada, mistõttu tasub ennetavalt tegutseda, kui neid oma hoovi või kodu lähedale ei soovi. Kui roomajad on juba aias, siis ainuke lahendus on nad kokku korjata ja viia kodust vähemalt 2 - 3 km kaugusele metsa," kommenteeris Kaljurand.

Kuidas roomajad hoovist eemale hoida:

kasutada aias vibreerivaid mutipeletajaid;

pane aeda lastele mõeldud pulga otsas tuulikud;

hoia puhtana aias olevad kivi- ja kompostihunnikud või eemalda need

hoia mullahunnikud, kompostikastid, lehe- ja sõnnikuhunnikud majast eemale

Kuidas roomajad hoovist ära viia:

Võtke roomajad reha või paksude kinnaste abil ning asetage nad ämbrisse või karpi. Kindlasti kontrollige, et karbil oleksid õhuaugud. Sõitke lähimasse metsaalasse ning laske nad seal vabaks. Kindlasti peaks see ala olema vähemalt 2 - 3 km kodunt eemal.

Kui on vaja nõu või jõuga abi, võib julgelt kirjutada või helistada ELS-i infoliinile info@loomakaitse.ee, 5267117. Eesti Loomakaitse Seltsi vabatahtlikud on valmis võimalusel aitama, kuid peab arvestama, et ressursid on piiratud ja teatud piirkondades ei ole roomajatega tegelevaid vabatahtlike.