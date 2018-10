Kõige loomavaenulikuma teo kandidaadid on huntide negatiivse kujundi levitamine, Treppoja kutsikavabrik ja Häädemeestel lämbusid kassipojad purgis.

Tänasel Ülemaailmsel loomade päeval kuulutab Eesti Loomakaitse Selts (ELS) 18. aastat järjest avatuks aasta kõige loomasõbralikuma ja –vaenulikuma teo konkursi. Kõik on kutsutud andma oma hääle oktoobrikuu jooksul.

"Kõige loomasõbralikuma teo valimise eesmärgiks on tunnustada neid, kes on loomi hädas märganud ja andnud oma panuse nende aitamiseks. Samuti juhtida seesugustele heategudele tähelepanu ja näidata nendega eeskuju. Kõige loomavaenulikuma teo valimisega soovime aga tähelepanu tõmmata ühiskonnas olevatele probleemidele, mis on loomadega seotud ja mis näitavad inimeste negatiivset suhtumist endast nõrgematesse," kommenteerib ELS-i juhatuse liige Geit Karurahu.

Eestis aset leidnud kõige eeskujulikumast ja kõige enam taunitavast loomadega seotud ning avalikkuse tähelepanu pälvinud tegudest valis ELSi meeskond välja kummaski kategoorias 5 tegu, millest omakorda valisid organisatsiooni liikmed ja vabatahtlikud välja kolm. Loomakaitsjad saatsid avalikule hääletusele järgnevad teod:

Kõige loomasõbralikuma teo kandidaadid:

Rimi loobumine puurikanade munade müügist

Kuuuurija ja Katrin Lusti kassi- ja koeravabrikute uurimine ning avalikustamine

Pärnu koolipoisid päästsid kassipoja

Kõige loomavaenulikuma teo kandidaadid:

Huntide negatiivse kujundi levitamine

Treppoja kutsikavabrik

Häädemeestel lämbusid kassipojad purgis

Oma hääle saab anda loomasõbralikuma ja loomavaenulikuma teo kandidaatidele oktoobrikuu jooksul Eesti Loomakaitse Seltsi kodulehel. Novembris kuulutatakse välja kaks kõige enam hääli saanud lugu.

