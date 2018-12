Loomakaitses tegutsemine ei ole kindlasti kerge, kuna see võib olla kurnav nii füüsiliselt kui vaimselt, sõnas ELS-i juhatuse liige Geit Karurahu.

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) tunnustab täna oma vabatahtlikke. Tunnustuse saavad lausa 26 aktiivset vabatahtlikku, kes on organisatsiooni tegevusse panustanud sellel aastal kokku rohkem kui 2000 tundi oma aega. Tänud avaldatakse ka 13 toetajale ja koostööpartnerile

"Organisatsiooni suurimaks varanduseks võib pidada just meie inimesi, kes on valmis loomadele andma oma jõu, nõu ja aja. Töötama loomade jaoks. Loomakaitses tegutsemine ei ole kindlasti kerge, kuna see võib olla kurnav nii füüsiliselt kui vaimselt. Samuti ei ole töö tulemused alati käegakatsutavad, vaid nende nägemiseks tuleb varuda kannatust. Seetõttu oleme südamest tänulikud neile, kes meiega koos loomasõbralikuma maailma nimel tegutsevad ja on valmis ka aeganõudvate muutuste nimel töötama," kommenteeris ELS-i juhatuse liige Geit Karurahu.

"Hindame kõrgelt kõiki oma toetajaid, sest nii nagu ka vabatahtlike puhul, ilma nendeta ei suudaks me teha nii palju kui teeme. Meie jaoks on teie panus äärmiselt oluline," lisas Karurahu.

ELS on üks vanimaid ja suuremaid loomakaitseorganisatsioone Eestis, mis tegutseb juba üle 18 aasta. Seltsi kuulub 190 liiget ja üle 100 vabatahtliku. Organisatsioon teeb koostööd kokku paarikümne organisatsiooni, ettevõtte ja ametkonnaga.

Loomakaitse Seltsi vabatahtlikud on väga aktiivsed erinevatel tegevusaladel. Oma panus antakse loomade pidamistingimuste kontrollimisega, kodututele loomadele hoiukodu pakkumisega, kampaaniate korraldamise ja materjalide ettevalmistamisega, üritustel seltsi esindamisega, pildistamisega, kui ka organisatsiooni arendamisega. Toetajate ja koostööpartnerite toel saab ELS nii oma eesmärkide täita kui loomi otseselt aidata.









Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aasta kevadest tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abivajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. Missiooni viiakse ellu loomade otsese abistamise, avalikkuse teavitamise, inimeste koolitamise ning õigusloomes osalemise ja loomakaitsealase järelevalve teel.