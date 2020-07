Eesti naised on ühed ettevõtlikumad kogu maailmas

"Soorollid on hakanud muutuma ja naised on hakanud liikuma erialadele, mida on seni seostatud pigem meestega, ka ettevõtlusesse. Rolli mängib kindlasti seegi, et Eestis on täna mitmeid noortele tüdrukutele suunatud ettevõtlikkust arendavaid programme," ütles Startup Estonia juht Maarika Truu.

"Naisettevõtjana pole ma soo tõttu tundnud ei eelistusi ega kitsendusi. Pigem on Eestis teemaks ealised eelistused - arvesse ei võeta vanema spetsialisti kogemust," muretses Menufilmide partner ja produtsent Anu Veermäe-Kaldra. Norra majandusväljaanne E24 kirjutas rahvusvahelisele ettevõtlusmonitorile (GEM) viidates, et naisettevõtjate arvukuse poolest on Eesti koos Kanada ja USA-ga maailma esikolmikus.

Menufilmide OÜ partner ja produtsent Anu Veermäe-Kaldra arvas, et naisettevõtjal on tihedas konkurentsis edukas olla sama raske kui meesettevõtjal. Tänapäeval, kus info liigub kiiresti ja avatud on rahvusvahelised turud, ei võistelda tema hinnangul mitte ainult kohalike konkurentidega, vaid ka rahvusvaheliste ettevõtetega.

"Mina olen ettevõtja olude sunnil, meelsasti oleksin hea spetsialistina palgatöötaja, paraku meie väikesel turul pole väga spetsiifilise spetsialistina palgatööd kerge leida," sõnas ta. Veermäe-Kaldra on enda sõnul ettevõtjana igapäevaselt sisuliselt töötu staatuses, kuna peab ise leidma kliente, tööd ja projekte, kuhu oma teadmisi panustada. "Õnneks on Eestis ettevõtlust toetavad tugistruktuurid nii riiklike kui ka valdkondlike fondide näol, mis aitavad toime tulla," sõnas ta.

Ta kinnitas, et naisettevõtjana pole ta soo tõttu tundnud ei eelistusi ega kitsendusi. "Pigem on Eestis teemaks ealised eelistused, arvesse ei võeta vanema spetsialisti kogemustele baseeruvaid eeliseid." Tema hinnangul võib vanem spetsialist olla tasakaalukam, suuta fokusseeritult panustada ning tänu kogemustele optimaalsemaid tulemusi saavutades hinnaeelise tuua.

Eesti naine julgeb riskida

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni Tallinna klubi president ning Magusaeksperdi omanik Merike Paasalu ütles, et Eesti naine julgeb alustada ettevõtlusega ka väiksema raha ja võimalustega. "Ühiskond toetab ja ei tee vahet, kas ettevõtja on naine või mees, ent naistel on rohkem aega ja tahtmist toetusi taotleda," sõnas ta.

Paasalu tunnistas, et ta on ise ettevõtjana hakkama saanud paljuski tänu mehe julgustusele. "Seda on väga vaja alustamisel, et keegi toetaks. Nüüd toetan ise alustajaid. Ma arvan, et Eesti naine on iseseisev ja julgeb võtta riske ning ei karda põruda," sõnas ta.

Eesti Naisuurimuse ja Teabekeskuse raportis "Naisettevõtluse edendamine ja kasvustrateegiad" on välja toodud ülevaade väljakutsetest, millega naised igapäevaselt ettevõtluses kokku puutuvad. "Naised valivad tegevusala tunduvalt hoolikamalt kui mehed. Kui meestele on omane hüpata tundmatus kohas vette, siis naised valivad tegevusala kas oma hariduse, töökoha, huviala või hobi järgi. Võrreldes meestega on naiste poolt loodud ettevõtetes kasv küll aeglasem, samas iseloomustab naiste ettevõtteid pikaealisus," võib sealt lugeda. Pikemalt saab raportiga tutvuda siin.

Ettevõtluskonkurss aitab pildile

Üks võimalus naisettevõtjal pildile jõuda ning silma paista on ettevõtluskonkursid. "Ettevõtluse auhind 2020" on kõrgeim riigipoolne tunnustus ettevõtjatele, mida annavad välja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja Eesti Tööandjate Keskliit. EASi juhi Peeter Raudsepa sõnul on just majanduslikult keerulisel ajal oluline ettevõtjaid tunnustada.

"Ettevõtteid hinnatakse 2019. aasta tulemuste põhjal, kuid praeguse kriisi valguses hinnatakse ka seda, mismoodi on ettevõtted end ette valmistanud kohanema ootamatute väljakutsetega. Kas ettevõtte kapitaliseeritus, juhtimistavad ning laiemalt kogu ettevõtte kultuur, mis on rajatud aastate jooksul, on andnud nüüd võimaluse tulemuslikult reageerida uutele oludele ja käituda kriisis vastutustundlikult. Paljud otsused, mis ettevõte langetas 2019. aastal, on täna määrava tähtsusega kriisiga toimetulekul," sõnas Raudsepp.

Ettevõtluse auhinna konkursil selguvad aasta parimad ettevõtted viies kategoorias – aasta eksportöör, aasta uuendaja, aasta pereettevõte, aasta disainirakendaja ja aasta välisinvestor. Võitjad selgitatakse koostöös valdkonna asjatundjatega, kes hindavad lisaks ettevõtete majandusnäitajatele ka panust ühiskonda. Ettevõtluse auhinna konkursile saab kandideerida kuni 17. juulini. Kandideerida saab siin.

Ka Tallinna linn viib osana igasügisesest ettevõtluspäevast läbi ettevõtluskonkursi. Tänavune ettevõtluspäev toimub 6. oktoobril ja selle eesmärk on väärtustada ja tunnustada ettevõtlust, julgustada realiseerima häid ja hulljulgeid mõtteid ning pakkuda lisaks uutele teadmistele võimalust kontaktvõrgustiku laiendamiseks. Tallinna Ettevõtlusamet korraldab ettevõtluspäeva juba 17. korda, selle aasta läbiv teema on "Re:start". Lähemalt saab lugeda siit.

Kasvab uus ettevõtlike naiste põlvkond

Startup Estonia juht Maarika Truu ütles, et Eestis on kahtlemata peale kasvamas uus ettevõtlike noorte naiste põlvkond. "Eesti noored naised on ambitsioonikad, julgevad algatada asju ja võtta riske," sõnas ta. Startup Estonia andmebaasi andmetel on 15% Eesti idufirmade asutajatest naised, kusjuures mitmed neist on asutanud mitu iduettevõtet. Numbrid näitavad samuti, et ettevõtlike noorte naiste osakaal on Eestis jõudsalt kasvamas - 26% iduettevõtete naisasutajatest on vanusegrupis kuni 30 aastat, 15% naisasutajatest on vanusegrupis 31-40 ja 17% vanusegrupis 41-50.

"Soorollid on hakanud muutuma ja naised on hakanud liikuma erialadele, mida on seni seostatud pigem meestega, ka ettevõtlusesse. Rolli mängib kindlasti seegi, et Eestis on täna mitmeid noortele tüdrukutele suunatud ettevõtlikkust arendavaid programme," ütles ta.

Startup Estonia toetab järgmise kahe aasta jooksul Eesti iduettevõtluse arendamisele suunatud algatusi ja arenguprogramme ning nende hulgas on ka just tüdrukutele ja noortele naistele suunatud projektid. Truu tõi näiteks, et HK Unicorn Squad algatab sel aastal üle-eestilise noortele tüdrukutele suunatud projekti, mille eesmärgiks on tüdrukute aktiivse eluhoiaku kasvatamine ning nende osakaalu suurendamine iduettevõtluses ja tehnoloogia valdkonnas. Projekti raames pakutakse tuge ja tasuta vahendeid neile, kes soovivad käivitada 7-14-aastastele tüdrukutele mõeldud tehnikaringi oma kodukohas või koolis. Hetkel tegutseb HK Unicorn Squad huviringides kokku 1000 tüdrukut ning grupid asuvad üle Eesti, kusjuures suur hulk gruppe asuvad väljaspool suuremaid keskusi.

Kasutamata potentsiaal vanemates naistes

Teise näitena tõi Truu välja Civitta Eesti, kes töötas välja naistele suunatud arenguprogrammi, mille eesmärgiks on naiste suunamine iduettevõtlusesse, osalejate motiveerimine ja toetamine. Projekti raames luuakse Eesti nais-ettevõtjatele tugivõrgustik ning aidatakse naiste poolt asutatud ja juhitavad iduettevõtted kasvule ning toetatakse neid ka investeeringute kaasamisel.

Startup Estonia toetab ka naisettevõtjatele ja -asutajatele suunatud ürituste sarja, mida korraldab MTÜ Asutajad ning ka mitmeid teisi tüdrukutele ja naistele suunatud projekte ja algatusi.

Kui rääkida murekohtadest, siis kasutamata potentsiaal peitub Truu sõnul täna kindlasti vanemates naistes, kes on küll haritud ja targad, kuid kel napib julgust, et võtta ettevõtlusega seotud riske. "Vaatamata väga heale haridusele kaovad naised teel karjääri tippu justkui ära," muretses ta. Truu tõi näiteks, et kõigest 9% iduettevõtetes töötavatest naistest töötab täna juhtivatel ametikohtadel.

Meeste seas on vastav näitaja 14%. "Ilmselt tuleb vahele pereloomine, mis ei tohiks olla tänapäeval enam piduriks, pigem oleks vaja hoida ja kasvatada naiste enesekindlust ja ambitsiooni," ütles ta.

Teiseks oluliseks murekohaks on tema sõnul jätkuv palgalõhe meeste ja naiste vahel, millega oleme jätkuvalt ka ELi tipus.

Möödunud aasta edukad naisettevõtjad iduettevõtete sektoris:

- Rekordinvesteeringu kaasas naistest Karoli Hindriks, kelle idufirma Jobbatical sai investoritelt möödunud aastal 2 miljonit eurot.

- Mari Jolleri iduettevõte Snackable AI sai mullu Eesti ja välismaa investoritelt 1,27 miljonit eurot.

- Suuruselt kolmanda investeeringu, 1,1 miljonit eurot kaasas Clanbeat, mida juhib Kadri Tuisk

Hedi Mardisoo asutatud Cachet kaasas 300 tuhat eurot, Johanna-Mai Riismaa asutatud Zelos kaasas 2019. aastal 250 tuhat eurot, Katrin Liivati ja Karin Reppi asutatud FoodDocs kaasas 200 tuhat eurot ning Mari-Ann Meigo Fonseca poolt asutatud Gelatex 120 tuhat eurot.

Tunnustamist väärib kindlasti ka see, et kolm Eesti naist jõudis sel aastal ka EU-startups top50 nimekirja.