Eesti Olümpiakomitee tunnustab Eestimaa sportlikke perekondi

Tunnustust saanud perekonnad olid valitud 15 maakonnast, nende seas on ka Viljandimaa perekond Tugi, kelle peretütar Gedly kuulub odaviskajana Eesti koondisesse täna õhtul Buenos Aireses avatavatel noorte olümpiamängudel.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on peresport üks valdkondadest, mida EOK peab spordis oluliseks ning millesse panustab.





"On teada, et koolis ei saa lapsed piisavalt kehalist koormust ja seetõttu on oluline just vanemate roll lastele sportimisharjumuste tutvustamisel. Ja kindlasti võiks teha seda vabal ajal üheskoos, mis omakorda liidab perekonda ning tugevdab pereväärtusi. Meie poolt tunnustatavad pered on sportliku eluviisi ja koostegemise enda jaoks leidnud ning meil on hea meel neid tunnustada," ütles Sõõrumaa.

Eestimaa sportlikud pered, kes valiti välja koostöös maakondlike spordiliitudega, saavad koos tunnustusega Eesti Olümpiakomiteelt preemiaks koguperekülastuse sel nädalavahetusel toimuvale Tallinn International Horse Show’le koos ööbimisega Hilton Tallinn Park hotellis.

Perekonnad, kes teenisid tänavu Eesti sportliku pere tunnustuse:

· Harjumaalt perekond Siimumäe – pereema Heidi ning tütred Pauliine (22) ja Leanne (18)

· Hiiumaalt perekond Kesküla – vanemad Märt ja Meeli ning lapsed Ellise (15), Miina (15), Herta (12), Atso (8)

· Ida-Virumaalt perekond Rajas – vanemad Heigo ja Helen ning lapsed Silver (11), Ronja (8) ja Mirta (6)

· Järvamaalt perekond Selge – vanemad Aare ja Margit ning lapsed Signe (35), Sirle (30), Sven (32), Sten (27), Sille (25), Sken (20)

· Jõgevamaalt perekond Kaasik – vanemad Magnus ja Rita ning lapsed Hanna-Brita (19) ja Madis (26)

· Läänemaalt perekond Hein – vanemad Heigo ja Krista ning lapsed Eric (16), Sten (13) ja Emma (8)

· Lääne-Virumaalt perekond Leek – vanemad Erkki ja Jaanika ning lapsed Marc-Erik (16), Jan-Markus (14) ja Remi (6)

· Põlvamaalt perekond Jakobson – vanemad Erko ja Liisi ning lapsed August (12), Hele (10) ja Manivald (8)

· Pärnumaalt perekond Kaljur – vanemad Maido ja Mari-Liis ning lapsed Markus (12), Laura-Liis (10), Liis-Marie (8), Maria (6), Romet (3) ja Robin (3)

· Raplamaalt perekond Düüna – ema Margit ning lapsed Anete (22), Aade (23), Joel (18) ja Laura (16)

· Saaremaalt perekond Gull – vanemad Rauno ja Kristel ning lapsed Gerli (19), Grete (12) ja Getter (5)

· Tartumaalt perekond Pihlak – vanemad Marek ja Evelin ning lapsed Laura-Liisa (11) ja Jakob (6)

· Valgamaalt perekond Kattai – vanemad Tiit ja Anneli ning lapsed Anna Liisa (15) ja Kevin (24)

· Viljandimaalt perekond Tugi – vanemad Taimo ja Maarika ning lapsed Berit (19), Gedly (17) ja Tero (1)

· Võrumaalt perekond Kuragin – vanemad Valeri ja Kersti ning lapsed Karel (17) ja Kaisa (12)