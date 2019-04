Eesti on pressivabaduse tabelis 11. kohal

Eesti on meediavabadusorganisatsiooni Piirideta Reporterid (RSF) koostatavas pressivabaduse tabelis tõusnud 11. kohale, edestades naabritest nii Lätit kui Leedut. RSF tõdeb, et viha ajakirjanike vastu on kogu maailmas paisumas.

Eesti on meediavabadusorganisatsiooni Piirideta Reporterid (RSF) koostatavas pressivabaduse tabelis tõusnud 11. kohale, edestades naabritest nii Lätit kui Leedut. RSF tõdeb, et viha ajakirjanike vastu on kogu maailmas paisumas.

Kui 2017. aastal asetus Eesti selles indeksis 12. kohale, siis mullu oli positsioon 11 ja ka äsja avaldatud tabelis on Eesti 11. kohal. Läti on 24. ja Leedu 30. positsioonil, vahendas BNS.

RSF märkis neljapäeval, et populistide ja autoritaarsete liidrite õhutatud viha ajakirjanike vastu on kogu maailmas muutumas vägivallaks.

Nende riikide hulk, kus ajakirjanikud saavad turvaliselt oma tööd teha, on kiiresti vähenemas, selgus maailma pressivabaduse indeksist.

Poliitiliste liidrite vaenulikkus meedia suhtes "on õhutanud üha sagedamini vägivallaakte, mis omakorda on tekitanud ajakirjanikele enneolematu hirmu ja ohu taseme", lisati raportis.

"Kui poliitiline debatt on libisemas kodusõja stiilis õhkkonna poole, kus ajakirjanikke koheldakse patuoinastena, siis demokraatia on suures ohus," ütles RSF-i juht Christophe Deloire.

Pressivabadus oli heas seisus vähem kui veerandis neist 180 riigist, mida indeks hõlmas.

USA on langenud pressivabaduse indeksis 48. kohale.

Periood alates president Donald Trumpi valimisest 2016. aastal on olnud üks "Ameerika ajakirjanduskogukonna süngemaid hetki", lisas raport.

"Mitte kunagi varem pole USA ajakirjanikud saanud mii palju tapmisähvardusi või pöördunud nii sageli eraturvafirmade poole kaitse saamiseks," märgiti raportis.

Seda seostatakse president Trumpi "kurikuulsa pressivastase retoorikaga".

Pariisis baseeruv RSF kardab, et üha kasvav karmikäeliste liidrite hulk "ei tunne enam mingeid piire". Siinkohal viidati Saudi kolumnisti Jamal Khashoggi tapmisele Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis.

India langes kahe koha võrra, sattudes 140. positsioonil nn punasesse tsooni.

Selles riigis tapeti eelmisel aastal kuus ajakirjanikku. RSF märkis, et hindu natsionalismi kriitikuid süüdistatakse veebis toimuvates tagakiusamiskampaaniates India-vastalisuses.

Türgi, kus on maailmas kõige rohkem vangistatud ajakirjanikke, on kõige halvema olukorraga riikide seas.

RSF märkis, et Türgis jätkub väheste kriitiliste väljaannete represseerimine ja riigi suurima meediagrupi võttis üle valitsusmeelne konglomeraat.

Venemaa, mida raportis nimetati veel üheks "repressioonide pioneeriks", jätkab indeksis langemist ning on nüüd 149. kohal.

Türkmenistan on langenud ajakirjanike lakkamatu represseerimise tõttu nimekirja põhja, 180. kohale, madalamale isegi 179. positsioonil olevast Põhja-Koreast.

Tadžikistanis, kus suurem osa sõltumatust meediast on pidanud oma tegevuse sunniviisiliselt lõpetama, langes 12 kohta, edestades napilt Liibüat, Egiptust ja Aserbaidžaani.

Armeenia on aga tõusnud 19 koha võrra 61. positsioonile ning Kõrgõzstan kerkis 15 kohta pärast seda, kui tühistas ajakirjanikele kehtestatud reisikeelu "astronoomiliste kahjutasude" nõudmise ohu.

Nimekirja lõpuosas, tagantpoolt neljas on Hiina ja veelgi hullem on totalitaarne Eritrea.

Pressivabaduse indeksi tipus, esikolmikus on Norra, Soome ja Rootsi. Neljandal kohal on Holland ja viies on Taani. Esikümnesse mahuvad veel Šveits, Uus-Meremaa, Jamaica, Belgia ja Costa Rica.