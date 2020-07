Eesti õpilasfirma sai Euroopa võistlusel kõrge tunnustuse

"Sellel aastal oli konkurents tihe ja see oli kindlasti unustamatu kogemus kogu eluks, saime suurepärast tagasisidet kohtunikelt ja palju uusi tutvusi," märkis EHA tiim positiivselt.

Disainvalgusteid tootev Eesti õpilasfirma EHA sai virtuaalselt toimunud Euroopa parima õpilasfirma võistlusel kõrge tunnustuse. Aasta parimaks õpilasfirmaks tunnistati aga seekord õpilasfirma Taanist, mis toodab heliservereid õppetöö hõlbustamiseks.

Portugalis toimuma pidanud võistlusel, mis toimus seekord täies ulatuses veebi vahendusel, osalesid kokku 40 riigi õpilasfirmad. Juhtmevabu disainvalgusteid valmistav õpilasfirma EHA Tallinna 21. Koolist pälvis tihedas konkurentsis Manpower Group’i poolt tunnustuse kategoorias Ready for Work, mis näitab, et ettevõte on praktiliselt valmis tavaettevõttena tegutsema.

"Oleme tunnustuse üle väga õnnelikud. Sellel aastal oli konkurents tihe ja see oli kindlasti unustamatu kogemus kogu eluks, saime suurepärast tagasisidet kohtunikelt ja palju uusi tutvusi," märkis EHA tiim. "Siit saame minna ainult edasi, meie järgmine väljakutse on peagi algav ühisrahastuskampaania Indiegogo’s."

Aasta parimaks õpilasfirmaks valiti Taani esindaja Bubbles, mille tooteks on heliserver, mis tagab müravaba keskkonna õpetaja ja tähelepanu puudulikkuse hüperaktiivsuse häirega õpilaste jaoks, et õppimise protsess oleks lihtsam ja tulemuslikum.

EHA juhtmevabade lampide ja teiste Eesti õpilasfirmade toodetega saab veel juuli lõpuni tutvuda ka Telliskivis avatud õpilasfirmade pop-up poes.

Eesti õpilasfirmad on Euroopas olnud seni väga edukad. Seitsmel korral on koju toodud esikolmiku koht, kolmel korral on Eesti firmad saanud Euroopa parimaks. 2009. aastal pärjati Euroopa parimaks õpilasfirmaks Roheline Jälg, kes pakkus inimeste ökoloogilise jalajälje vähendamiseks puude istutamise teenust, 2013. aastal võitsid Kolm Põrsakest oma teadusetendustega lastele ning 2017. aastal osutus Euroopa parimaks biokompostereid tootev Festera.

Eestis registreeriti sellel õppeaastal kokku rekordilised 445 õpilasfirmat. Õpilasfirmade pakutavate toodete ja teenuste hulka kuulusid näiteks hambapesutabletid, erinevad taaskasutatud moetooted, juhtmevaba lamp, rahvamuusika ansambel ja palju muud.

Õpilasfirma EHA kodulehekülge külasta siit. Eesti õpilasfirmasid koondavat e-poodi külasta siit.