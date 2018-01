Eesti ornitoloogiaühing valis aasta linnuks metsise. Metsis ehk mõtus on Eesti looduses elutsev suurim kanaline, isaslind on korraliku hane mõõtu.

Eesti ornitoloogiaühing valis aasta linnuks metsise. Metsis ehk mõtus on Eesti looduses elutsev suurim kanaline, isaslind on korraliku hane mõõtu.

Metsis ehk mõtus on Eesti looduses elutsev suurim kanaline, isaslind on korraliku hane mõõtu. Seepärast on mõistetav, et nii suur lind vajab enda ümber ka suurt elupaika.

Praegu on keskkonnaregistris arvel 424 metsise elupaika 185 ruutkilomeetril, kus on teadaolevalt 547 metsisemängu.

Euroopas läheb metsisel väga halvasti, Eestis keskmiselt halvasti, hindavad teadlased. Halva käekäigu põhjuseks on kombinatsioon paljudest asjaoludest nagu näiteks intensiivne metsamajandus ja looduslike vaenlaste kasv.

"Me üritame aru saada, mida metsise kaitseks teha. Kas me peaksime metsise mängupaiku taastamiseks ette valmistama, kas seda elupaiga tingimust, mis on seotud kunagiste metsakuivendustega, seda parandama, töö on mitu aastat käinud ja loodame üheskoos selle lahenduse leida," selgitas ornitoloogiaühingu tegevjuht Andres Kalamees.

Eestis on loodud metsise konsortsium, kelle ponnistustest sõltub linnu edasine käekäik.