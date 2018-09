Eesti päästjad tõid Päästjate Maailmamängudelt koju 48 medalit

"Päästjaks olemine ei ole kindlasti kerge, aga nende meeste jaoks on see midagi rohkemat kui töö – see on elustiil," sõnas päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Täna jõuavad Lõuna-Koreast tagasi Eesti päästjad, kes võitsid Päästjate Maailmamängudelt kokku 48 medalit.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ütles, et ta on väga uhke Eestit esindanud päästjate üle, kes meie lippu terve võistluse vältel kõrgel hoidsid. "Päästjate hea vorm, korralik ettevalmistus ja professionaalsed oskused pandi proovile maailma tasemel ning tulemus sai muljetavaldav," sõnas Kuno Tammearu. "Päästjaks olemine ei ole kindlasti kerge, aga nende meeste jaoks on see midagi rohkemat kui töö – see on elustiil. Nad treenivad ja arendavad end nii ametis olles kui ka oma vabast ajast. Mul on uhke tunne, et iga päev seisavad kõigi Eesti inimeste ohutuse eest päästjad, kes teevad oma tööd südamega," lisas Tammearu.

Tõrva päästekomando komandopealiku ja 2018. aasta parima Pritsumehe tiitli võitnud Alor Kasepõllu sõnul on tore oma taset erinevatel võistlustel testimas käia, aga veelgi olulisem on hoida järjepidevalt oma füüsilist vormi ja vastupidavust. "Peame päästetöötajana olema iga päev oma parimal tasemel ning valmis erinevateks ohuolukordadeks, et päästa elusid, vara ja keskkonda," ütles Kasepõld.

13. Päästjate Maailmamängud toimusid Lõuna-Koreas 9.-17. septembrini. Eestit esindas päästjate paremik koosseisus Kristjan Mikk (Tõrva päästekomando), Timo Laks (Tõrva päästekomando), Harri Joakit (Võru päästekomando), Aleksander Matrossov (Mustvee päästekomando), Rauno Ojamägi (Kohila päästekomando), Fred Anton (Kohila päästekomando), Sander Kaur (Kohila päästekomando), Mikk Palover (Tõrva päästekomando), Alari Kais (Valgamaa päästepiirkond) ja Alor Kasepõld (Tõrva päästekomando).