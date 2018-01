Eesti pank pakub olümpiamängude meenemünti ja postmarki

Eesti Panga muuseumis müüakse reedel Pyeongchangi olümpiamängude meenemünti ja postmarki.

Kell 12 tuleb Eesti Panga muuseumis müügile hõbedast meenemünt, mis on pühendatud Eesti sportlastele Pyeongchangi olümpiamängudel. Ainult sellel päeval saab keskpanga muuseumis soetada ka Eesti Posti välja antud Pyeongchangi olümpiamängudele pühendatud postmarki ja esimese päeva ümbrikut, vahendas BNS.

Proof-kvaliteediga meenemünt on prooviga 925, kaalub 28,28 grammi ja selle läbimõõt on 38,61 millimeetrit. Müntide tiraaž on 2000. Võidutöö autor on Itaalia kujundaja Carmen Testa. Mündid on vermitud Leedu Rahapajas.

Eesti Panga muuseum aadressil Estonia puiestee 11 on avatud teisipäevast reedeni kell 12–17 ja laupäeval kell 11–16.

Postmargil ja esimese päeva ümbrikul on kujutatud talviselt kargel taustal sportlaste figuure. Postmargi nominaalväärtus on 1,50 eurot, mis on rahvusvahelise lihtkirja tariif. Margi tiraaž on 40 000 ja trükitud on see trükikojas Vaba Maa. Koos postmargiga ilmub esimese päeva ümbrik ning kasutusel on esimese päeva tempel. Postmargi kujundas kunstnik Indrek Ilves.