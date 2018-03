Täna Tallinnas toimunud Eesti Parim Toiduaine 2018 konkursi hindamisel selgusid esimesed viis toodet, millele omistati oma kategooria parima toote hõbemärk.

Eesti Parim Valmistoit 2018 tiitli pälvis Kulinaaria OÜ Selveri Köögi kikerherne-suvikõrvitsasalatile. Värviküllase kikerherne-suvikõrvitsasalati põhitooraineks on viimastel aastatel üha jõulisemalt eestimaalaste südameid võitnud kikerherned ning värskust lisavad porgand, tomat, sojauba ja spinat. Salat on kaunistatud krõmpsuvate kõrvitsaseemnetega.

"Hindamiskomisjon tõi selle salati puhul välja uudsed komponendid ning väga tasakaalustatud maitse. Salati pakendikontseptsioon on samuti hästi läbi mõeldud - et salat säilitaks oma värskuse, on salati komponendid läbi segamata ning salati õlikaste on pakendatud eraldi topsi, millest tarbija saab salatile lisada just endale sobivas koguses kastet," sõnas Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

Eesti Parim Kaste 2018 hõbemärgi pälvis Valio Eesti Alma Kreeka DIP! kaste küüslaugu ja oliiviõliga, mis on inspireeritud traditsioonilisest kreeka kastmest skordaliast. Erinevalt tavalistest hapukoore baasil valmistatud dipikastmetest on Alma Kreeka DIP! valmistatud kohupiimakreemist.

"Tänu sellele on dipikaste valgurikkam ning sisaldab ka kordades vähem rasva. Samuti on dipikastmel paksem kreemine tekstuur, mis tähendab, et kaste püsib suupistel ega tilgu nagu vedelamad hapukooredipid," sõnas Sirje Potisepp.

Tänasel hindamispäeval selgus ka Eesti Parim Piimatoode 2018, milleks on Farmi AB joogiskyr. AB joogiskyr on naturaalne maitsestamata clean label jook, milles lisaks kõrgele valgusisaldusele annavad tervisele tuge ka kõhusõbralikud atsidofiil- ja bifiidobakterid.

"Joogiskyr on trendikas alternatiiv petile, keefirile ja maitsestamata jogurtile ning see sobib nii vahepalaks kui ka külmade suppide, marinaadide, smuutide ja kokteilide koostisesse," tõi Potisepp välja võidutoote omadusi.

Eesti Parim Pagaritoode 2018 hõbemärgi pälvis Eesti Pagari Peedi-porgandi-pastinaagi-pihlaka Pehmik täistera palaleivake. "Hindamiskomisjonile avaldas muljet see, et Pehmik on tervislik ja maitsev ning vaatamata suurele 30% köögiviljasisaldusele siiski kvaliteetsele pagaritootele omaselt pehme, õhuline ja mahlakas," rääkis Potisepp.

Eesti Parim Kondiitritoode 2018 tiitli vääriliseks tunnistati Gustavi Lavendli Crème Brûlee tort Matthias Cafelt. "Tordi biskviit on immutatud lavendliõite veega ning biskviidi vahel on marjatarretis ja pähklipralinee. Kreemina on kasutatud Prosecco-toorjuustukreemi ja tort on kaetud lavendli peegelgrasuuriga. Lavendliõisi on kasutatud makroonide kõrval ka tordi kaunistusena," kirjeldas Sirje Potisepp uhket võidutorti.

Homme, 14. märtsil hindab konkursi komisjon lihatooteid, kalatooteid, köögiviljatooteid ning magustoite. Kõigi hõbemärgi võitnud toodete seast valib hindamiskomisjon ühe toote, millele omistatakse 25. aprillil Eesti Parim Toiduaine 2018 kuldmärk.