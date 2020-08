Eesti Post kaasajastab Tallinna sihtnumbrite süsteemi

"Parema postiteenuse pakkumiseks muutub alates 1. oktoobrist valik Tallinna linna sihtnumbreid. Muudatus puudutab ennekõike inimesi ja asutusi Kesklinna, Põhja-Tallinna, Kristiine, Haabersti, Mustamäe, Lasnamäe, Pirita, Nõmme linnaosades, kuid ka neid, kellel on soovi nimetatud piirkondadesse kirju või pakke saata," teatas Omniva kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist Anette Lõhmus

Sihtnumbrite osalisel muutmisel ja kaasajastamisel lähtub Eesti Post kaasaegsest linnaplaanist ja postiasutuste paiknemisest. Hetkel on probleemiks see, et kuna saadetised jaotuvad postiasutuste vahel just sihtnumbrite alusel, siis jõuavad kirjad ja pakid klientide jaoks kaugel asuvasse postkontorisse. Oktoobris jõustuv muudatus tagab selle, et sihtnumbrid viiakse postkontorite paiknemisega kooskõlla ja edaspidi saavad kliendid kõigiks postitoimetusteks kasutada endale lähimat postkontorit.

Aadressidega, mille sihtnumber muutub, saab tutvuda Omniva kodulehel.

Muudatusest teavitatakse inimesi Omniva kinnitusel aegsasti, et augusti ja septembri jooksul oleks sihtnumbri muudatusest võimalik teavitada kõiki asutusi ja inimesi, kes antud aadressile saadetisi edastavad.

Õige sihtnumber kirja ja paki peal tagab, et saadetis jõuab õigeaegselt saajani. Kui saadetud kirjal on pärast 1. oktoobrit vana sihtnumber, siis ei ole Omniva teatel võimalik tagada selle õigeaegset jõudmist saajani. Kui saadetud pakil on pärast 1. oktoobrit vana sihtnumber, siis see väljastatakse endisest elukohajärgsest postkontorist, mis ei pruugi olla kliendile lähim.

Hetkel kehtivaid sihtnumbreid on aadressipõhiselt võimalik vaadata Omniva kodulehelt sihtnumbri otsingust.