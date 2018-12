Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul aitavad Punase Risti inimesed just neid, kes seda kõige rohkem vajavad ning teevad oma tööd suure südame ja armastusega.

Eesti Punase Risti Selts korraldas Coca Cola Plazas koostöös Kesklinna, Pirita, Lasnamäe, Mustamäe, Kristiine ja Nõmme linnaosa valitsustega jõuluürituse eakatele ja erivajadustega inimestele.

Jõuluüritusele kutsuti 440 osalejat. Tallinna linna poolt tervitas osalejaid ja soovis jõulurahu abilinnapea Tõnis Mölder, kes andis eakatele üle ka jõulukingitusi. Abilinnapea sõnul aitavad Punase Risti inimesed just neid, kes seda kõige rohkem vajavad ning teevad oma tööd suure südame ja armastusega. "Tänan kõiki, kes oma panuse jõuluürituse toimumisele kaasa andsid. Jõulud on rahu ja tänu aeg ning mul on siiras rõõm, et saime omapoolse kingitusega eakatele rõõmu valmistada," tänas Mölder.

AS Forum Cinemas näitas külalistele Toomas Kirsi uut mängufilmi "Õigus õnnele“.

Heategevuslike jõuluürituste korraldamise eest kannab hoolt Eesti Punase Risti Tallinna Selts, selle organisatsiooni vabatahtlikud komplekteerisid ja aitasid jagada kingitusi. Kutseid jõuluüritustele jagasid linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad.

Nagu alati, oli toetajate hulgas Tallinna linn.