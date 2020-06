Eesti riiklik töö välisinvesteeringutega sai Euroopas kõrge tunnustuse

Algatus Emerging Europe valis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) välisinvesteeringute keskuse regiooni parimaks välisinvesteeringute agentuuriks tulemusega 92,11 punkti sajast võimalikust.

EAS-i välisinvesteeringute keskuse direktori Raido Lemberi sõnul võistleb Eesti välisinvesteeringute riiki meelitamise toomise nimel kõigi teiste riikidega ja veel omakorda nende riikide sees olevate piirkondlike omavalitsustega. See tähendab, et EAS on igapäevases konkurentsis tuhandete teiste investeeringuid ligimeelitavate agentuuridega.

"Sellises tihedas konkurentsis peame agentuurina toimima nagu erasektori ettevõtte. Et oleksime parimad, otsime igapäevaselt uudseid viise, kuidas olla efektiivsem ja innovaatilisem ning arendame oma kompetentse koostamaks veelgi parmaid äriarenduse võimalusi meie välisettevõtetest klientidele. Silmapaistmiseks on kindlasti vaja tugevat lugu ja Eesti on ühena neist lugudest paistnud eriliselt silma digitaalsete lahenduste kasutamise poolest," ütles Raido Lember.

Sel aastal oli konkursil fookuses investeeringuagentuuride valmisolek ja tegutsemine koroonaviiruse kriisi ajal. EAS-i välisinvesteeringute keskus reageeris pärast piiride sulgumist kiiresti, lõi platvormid virtuaalsete ärivisiitide võõrustamiseks ja veebiseminaride pidamiseks. Eriolukorra ajal lõi suures osas EAS-i välisinvesteeringute keskuse töötajatest koosnev meeskond "Hack the Crisis" häkatonil masinõppel põhineva vestlusroboti Suve, mis vastab inimeste küsimustele koroonaviiruse kohta ja annab infot erinevate riigi poolt ettevõtetele pakutavate toetusmeetmete kohta.

EAS-i välisinvesteeringute keskus on oma digikanaleid ja -tööriistu arendanud juba aastaid – olemas on digitaliseeritud väärtuspakkumiste loomise tööriist, e-konsultatsioone pakkuv EIA (Electronic Investment Advisor), mis üheskoos teevad ära mitme inimese töö läbi potentsiaalsetele välisinvestoritele väärtuspakkumiste tegemise ja tõhusa info jagamise. Sel aastal on lisandunud uut robot nimega EMMA (Electronic Multimedia Assistant), mille eesmärk on tõhustada turundustegevusi.

"EAS-i välisinvesteeringute keskuse meeskond on väike aga tõhus. Saame oma piiratud ressurssidega keskenduda vaid kõige rohkem majanduslikku kasu loovatele investeeringutele. Oleme teadlikult orienteeritud just kõrgepalgaliste töökohtade loomisele üle Eesti ning toote- ja teenusarenduskeskuste käivitamisele. Näeme igapäevaselt vaeva, et uued kõrgema lisandväärtusega töökohad jõuaksid kõigisse Eestimaa piirkondadesse, mis jätavad Eestisse võimalikult suure majandusliku jälje. Lisaks töötame teadlikult selle nimel, et üha rohkem kasulikke investeeringuid jõuaks erinevatesse Eesti paikadesse nii, et innovatsioon ja uued töökohad ei koonduks vaid suurtesse tõmbekeskustesse, vaid elavdaks Eesti elu võimalikult ühtlaselt," ütles Lember.

Möödunud aastal ulatus EAS-i välisinvesteeringute keskuse otseste välisinvesteeringute maht 235 miljoni euroni ja investorid lõid üle Eesti üle 1200 uue töökoha.