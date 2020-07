Eesti saadab Ukraina toetamiseks riigile 2400 püstolit

"Venemaa jätkuv agressioon Krimmis ja Ida-Ukrainas on vastuvõetamatu ning omab laiemat mõju kogu Euroopa julgeolekule," ütles kaitseminister Jüri Luik.

Kaitseministeerium pani täna Eestist Ukraina poole teele 2400 Makarovi püstolist koosneva saadetise eesmärgiga toetada Ukraina iseseisva kaitsevõime tugevdamist, vahendas BNS.



Luige sõnul toetab Eesti Ukrainat järjekindlat ja vankumatult – taastada tuleb riigi suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus.



"Venemaa jätkuv agressioon Krimmis ja Ida-Ukrainas on vastuvõetamatu ning omab laiemat mõju kogu Euroopa julgeolekule," ütles Luik. "Saadetisega toetame oma liitlast, kes on kuuendat aastat sõjas," lausus ta.



Luik märkis, et peale poliitilise toetuse ja arenguabi, on oluline pakkuda reaalset tuge Ukraina iseseisvale kaitsevõimele. "Lisaks relvade annetamisele toetab Eesti Ukrainat eriväelaste väljaõppel ja sõjameditsiini alal ning jagab kogemusi territoriaal- ja küberkaitse valdkondades," lausus ta.



Luik toonitas, et hoolimata keerulisest olukorrast riigis on Ukraina jätkanud oluliste reformide elluviimist, mis on märkimisväärne.



Kaitseväe pearelvur major Risto Pärtel ütles, et Eesti kaitsevägi sai relvad loovutada, sest mindi üle NATO standardiga kaliibritele. "Makarov on oma ehituselt kompaktne, töökindel ja lihtne kasutada ning lisab ukrainlaste relvastusele kindlasti olulise komponendi," lisas pearelvur Pärtel.



Relvad saadetakse Ukraina palvel ja nad võtab vastu sealne maavägi. Transpordikulud ligi 7000 eurot kannab Eesti.