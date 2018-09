Eesti teadus saab juurde 20 miljonit eurot

"2019 aastal pannakse teadus- ja arendustegevusse Eesti riigis võrreldes 2018. aastaga juurde 10 protsenti ja see tähendab 20 miljonit eurot," kinnitas peaminister, et töö käib selle nimel, et tõsta rahastust 1%-ni SKP-st.

"2019 aastal pannakse teadus- ja arendustegevusse Eesti riigis võrreldes 2018. aastaga juurde 10 protsenti ja see tähendab 20 miljonit eurot," kinnitas peaminister, et töö käib selle nimel, et tõsta rahastust 1%-ni SKP-st.

Riigikogu infotunnis vastas peaminister Jüri Ratas Krista Aru esitatud küsimusele teadus- ja arendustegevuse rahastamise kohta.

Aru viitas peaministri seisukohtadele mitmetel rahvusvahelistel ja kodumaistel foorumitel teadus- ja arendustöö ning innovatsiooni tähtsuse kohta Eestile. Aru soovis teada, kas ja kuidas väljendub selle tähtsuse rõhutamine ka järgmise aasta riigieelarves ning kas me nihkume lähemale juba aastaid tagasi seatud eesmärgile finantseerida teadus- ja arendustegevust üks protsent riigieelarvest.

Ratas ütles, et järgmisel aastal ei ole teadus- ja arendustegevus mitte ainult Haridus- ja Teadusministeeriumi küsimus, vaid see on valdkondlikult samuti Sotsiaalministeeriumi küsimus, Maaeluministeeriumi küsimus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi küsimus, kus järjest rohkem ja rohkem panustatakse teadusesse. "Me kindlasti liigume selle eesmärgi suunas ja põhimõtteline otsus on olemas, et 2019 projekti- ja baasrahastuse osakaal ei ole mitte enam 60 : 40, vaid on 50 : 50," selgitas peaminister.

"Teadus- ja arendusnõukogu otsus on olnud, et tuleb igal juhul tõsta rahastamist ühe protsendini, et see samm peab olema edasi ka protsentuaalselt kõrgem," ütles Ratas. "Eelarvelises mõttes 2018 võrreldes 2019. aastaga teadus- ja arendustegevusse Eesti riigis pannakse juurde 10 protsenti ja see tähendab 20 miljonit eurot," märkis Ratas.

Peaministri sõnul on suundi, mida tuua prioriteetsena välja, need on arutelu all. "Arutelud lähevad kahte eri suunda. On neid, kes ütlevad, et tõesti peaks fokuseerima teatud teadusvaldkondadele, ja on neid, kes ütlevad, et me peaks ikkagi vaatama asja edasi nii laiapõhjaliselt kui võimalik, mis ei tähenda seda, et fokuseeringut jääma ei pea," selgitas Ratas.

"Ma töötan loomulikult selle nimel ja ma pean oluliseks, et avaliku sektori osakaal teadus- ja arendustegevusest saaks olema üks protsent. See, mida eelarve reaalselt täna välja on vedamas, on 0,81 protsenti," ütles Ratas.

Peaminister vastas veel Jürgen Ligi esitatud küsimusele Eesti maine, Arno Silla esitatud küsimusele Väimela kanali rajamise riskide, Taavi Rõivase esitatud küsimusele ettevõtete seisukohtade arvestamise, Mart Helme esitatud küsimusele Danske panga rahapesu uurimise ja Enn Meri esitatud küsimusele 2019. aasta eelarve ja majanduse konjunktuuri kohta.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson vastas Külliki Kübarsepa esitatud küsimusele riiklike investeeringute ja ehitusturu kohta.

