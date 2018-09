Eesmärgiks on koguda 30 000 eurot Ida-Eesti Toidupankade toetuseks, kus elab rohkem kui 10 000 suhtelises vaesuses elavat last ja noort.

Eesti Toidupank koos Eesti tipprestoranidega korraldab 4. novembril Tallinna Swissotelis heategevusliku õhtusöögi "Lapsed söönuks".

"Eestis on tuhandeid vaesuse piiril elavaid peresid, kus lastele täisväärtusliku toidu tagamine on väga raske. Eesti Statistikaameti andmetel elab Ida- ja Lääne-Virumaal ning Jõgevamaal rohkem kui 10 000 last ja noort, kes elavad suhtelises vaesuses ning vajavad igapäevaseks toimetulekuks abi," selgitas Eesti Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn lisades, et samal ajal jääb Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse tehtud uuringu andmetel Eesti toidupoodides müümata ligikaudu 12 000 tonni toidukaupa aastas. Toidupanga eesmärk on viia sealt, kus on ülejääk neile, kel sellest on puudust, kuid vaatamata üle 13. Eesti eri piirkonnas töötavale toidupangale, ei jõuta paraku kõikide abivajajateni. "Kõige keerulisem on jõuda eelkõige Ida-Virumaa ja maapiirkondade abivajajateni, kuna väljaspool suuremaid linnu on toidukogumise aktsioone vähem ning tugivõrgustik nõrgem," nentis Boerefijn.

Jõudmaks Ida-Eesti lasteni, korraldatakse tänavu koos Eesti parimate restoranide Leib, Ö, Mon Repos, Narva tsarskaja pelmeenimeistri ja Chocokoo šokolaadimeistritega juba teist aastat heategevuslikku gala-õhtusööki "Lapsed söönuks". "Mullu esmakordselt Eestis toimunud õhtusöögil ületasime sihiks seatud eesmärki suisa 60%, mis andis kindluse, et 100%-liselt heategevuslik projekt on inimestele hingelähedane. Kui möödunud aastal panustasime terve Eesti Toidupanga struktuuri arendamisse, siis seekord oleme fookusesse võtnud ühe piirkonna lapsed ja noored," selgitas projekti üks initsiaator Leib Restoani peremees Kristjan Peäske.

Novembris toimuva õhtusöögi teeb eriliseks 100%-line vabatahtlikkus ja sponsorlus. "Kogu õhtusöök töötundidest, toorainekulust kuni esinejateni tuleb osalejate poolt annetustena, olles seeläbi suurepärane näide kogukondlikust vastutustundest ja tahtmisest Eesti laste elu parandada," lausus Peäske. Lisaks õhtusöögile toimub sündmusel heategevuslik kunstioksjon ja muusikalise elamuse eest hoolitsevad Tanja Mihhailova-Saar koos bändiga ning DJ Sander Mölder. Kogu õhtusöögi piletituli ja oksjonite tasud suunatakse 100%-liselt Ida-Eesti Toidupankade toetuseks, et enam kui 10 000 suhtelises vaesuses elavat last ja noort saaksid paremat toiduabi.

Eesti Toidupank tegeleb vaesuse ja igapäevase täisväärtusliku toidu puuduse leevendamiseks toidukaupade kogumisega üle Eesti. Lisaks aitab Toidupank kaasa toidu raiskamise vähenemisele, kuna paljud toidukaubad, mis muidu läheksid hävitamisele, kuid mis on igati söömiskõlblikud, jõuavad tänu Toidupangale inimesteni, kes neid reaalselt vajavad. Toidupank viib nädalas toidu enam kui 9500 abivajajale, kellest 2/3 on lapsed. Möödunud aastal esmakordselt toimunud heategevuslikul õhtusöögil koguti kümnete ettevõtete, vabatahtlike aja ja panuse tulemusel Toidupanga toetuseks 40 000 eurot.

