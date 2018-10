Eesti toidu kuu jätkub ka oktoobris

Kuigi käes on oktoobrikuu, pole Eesti toidu kuu üritused siiski lõppenud.

Eeloleval nädalavahetusel toimub Eesti toidu pidu Tartu Lõunakeskuses ning 13. oktoobril tähistatakse lõikuspüha Eesti Põllumajandusmuuseumis. Samuti ootavad Eesti Rahva Muuseum ja maaeluministeerium inimesi osa võtma suurest toidupärandi kogumisvõistlusest ! "Minu pere sünnipäevalaud eile ja täna".

"Kartul jahukastmega, mille kõrvale süüakse liha või kala, on pikka aega olnud eestlaste kõige tavapärasem roog. Ka minu igapäevasel toidulaual on kartul lahutamatu külaline. Sünnipäevade ajal kaunistab meie pere peolauda aga erilise retsepti järgi valmistatud ahjukartul ning eestimaine liha. Ilma nendeta ei möödu ükski pidu. Loodan, et Eesti inimesed on agarad oma peolaua lugusid jagama ning toidupärimuse konkursil osalema – nii saame ühiselt Eestile 100. sünnipäevaks väärtusliku kingituse teha," sõnas maaeluminister Tarmo Tamm.

"Eestis on kvaliteetse ja maitsva toidu tootmiseks kõik eeldused olemas: puhas õhk, metsaandide ja ulukite poolest rikas mets, kalarikkad veekogud, viljakad põllud ja liigirikkad rohumaad. Meil on tublid põllumehed ja uuendusmeelsed toidutööstused, kõrgel tasemel kokad ning teadlikud ja nõudlikud tarbijad. Seega, kui teil on soov eesseisvaid nädalavahetusi maitsva Eesti toiduga täita, siis kutsun teid osalema kahel üritusel, mis Eesti toidu kuu väärikalt lõpetavad," lisas Tarmo Tamm.

Tartu Lõunakeskuses toimub laupäeval kolmandat korda Eesti toidu pidu, kus pakutakse head ja paremat nii maitsmiseks kui kaasa ostmiseks. Kohal on toidutootjad Võrumaalt, Peipsimaalt, Jõgevamaalt, Viljandimaalt, Valgamaalt, Pärnumaalt ja Tartumaalt. Eesti toidu pidu on kogupereüritus, kus kõlab mõnus simmanimuusika ja lastele on palju vahvaid tegevusi. Pidu korraldavad Lõunakeskus ja Taluturg.

13. oktoobril tehakse lõikuspüha raames Eesti Põllumajandusmuuseumis kokkuvõtteid Eesti toidu kuust ja põllumehe aastast. Töötoas õpitakse hapukapsa valmistamist, küpsetatakse rukkileiba muuseumi EV100 rukkipõllul kasvanud viljast ja tutvustatakse mahepõllumajandusliku linnaaiandusega tegelevat MTÜ-d Tartu Maheaed. Lisaks toimub maarahva omatoodangu sügislaat, rehepeks käsitsi ja masinaga ning lambapügamine.

Eesti toidu kuud tähistati esmakordselt 2015. aasta septembris, mil külastajaid oli 65 000. Külastajate arv on aastatega kasvanud ning viimased kolm aastat on külastajaid olnud hinnanguliselt 75 000. Toidukuu on osa müügiedenduskavast "Eesti toit 2015–2020", mille alla kuulub Eesti toidu kuu, Eesti toidutee, aasta toidupiirkonna valimine ja avatud toidutööstuste nädal.