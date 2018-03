Eesti ühineb Euroopa Metsainstituudi konventsiooniga

"Kuigi liikmemaksu pole, Soome metsandus ja metsateads on maailma parimate seas ning Eesti ja Soome metsameeste vaheline koostöö tugev, ei ole me varem konventsiooniga ühinenud," nentis riigikogu keskkonnakomisjoni liige Peeter Ernits.

Riigikogu võttis kolmapäeval vastu seaduse, mille kohaselt ühineb Eesti Euroopa Metsainstituudi konventsiooniga. Riigikogu keskkonnakomisjoni liikme Peeter Ernitsa sõnul on mõneti isegi mõistmatu, mis Eesti konventsiooniga varem ühinenud ei ole.

"Euroopa Metsainstituudi ühing loodi 1993. aastal Soomes, 2003. aastal koostati rahvusvaheline konventsioon, millega on tänaseks ühinenud 28 riiki, kaasa arvatud meie head naabrid Läti ja Leedu. Kuigi liikmemaksu pole, Soome metsandus ja metsateadus on maailma parimate seas ning Eesti ja Soome metsameeste vaheline koostöö tugev, ei ole me varem konventsiooniga ühinenud," sõnas keskerakondlasest riigikogu liige Peeter Ernits. Tema sõnul on siiski positiivne, et tänane koalitsioon selle ühinemise tõstatas, kuigi see oleks võinud toimuda juba kümmekond aastat tagasi.

Teisipäeval, 13. märtsil Kultuurikatlas toimunud konverentsil alustati metsanduse uue, 2012.-2030. aasta arengukava loomist. Konverentsi põhiesinejaks oli Euroopa Metsainstituudi asedirektor Lauri Hetemäki, kelle sõnul peaksime enam tähelapanu pöörama kliimale ning keskkonnale. Peeter Ernitsa sõnul on see võimalik vaid tiheda riikidevahelise koostööna ning ühinemisega saab ka Eesti konventsiooni töös kaasa lüüa. "Konventsiooni eesmärk on anda nõu tasakaalustatud metsapoliitika kujundamiseks terves Euroopas ning parandada riikidevahelist koostööd. Samuti aitab see arendada ka meie enda metsapoliitikat. Nüüdsest ühineme suure hilinemisega ka ise auväärt seltskonnaga," lisas Ernits.

Euroopa Metsainstituudi eesmärk on uurida kogu Euroopa metsapoliitikat, sealhulgas selle keskkonnaaspekte, Euroopa metsade ökoloogiat, mitmekülgset kasutamist ja tervist ning puidu ja muude metsasaaduste ning teenuste pakkumist ja nõudlust, et edendada Euroopa metsade kaitset ja säästvat majandamist.