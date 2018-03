Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kaotati kokku 39 483 üleliigset kilo

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud kingitusega "Iga kilo loeb" liitus kokku 5396, kes 24. veebruariks kaotasid kokku 39 483 ülekilo.

Kampaaniaga "Iga kilo loeb" kutsuti inimesi üles kaotama lähenevaks juubeliks liigseid kilosid, kampaaniat toetasid siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Kampaania eestvedaja ja toitumisnõustaja Erik Orgu sõnul oli eesmärk kaotada 36 525, sest just nii palju on päevi 100 aastas, kuid eesmärk ületati mitme tuhande kilogrammiga. "Liitunud 5393 inimest tegid ajaloolise ja võimsa kingituse Eesti 100. sünnipäevaks, kuid hindamatu kingituse tegid nad eelkõige iseendale," sõnas Orgu. "Tervislikku eluviisi kogenud inimesed saavad kinnitust, et tervislikult toitumine on erinevalt levivatest müütidest lihtne, maitsev ja soodne ning jätkavad suurema tõenäosusega ettevõetud teekonda."

Rahvastiku tervise arengukavas prognoositi kümme aastat tagasi ülemäärase kehakaaluga inimeste osakaaluks 2016. aastal 39%, tegelikkuses oli vastav näitaja 51,7%.

"Kuna ülemäärase kehakaaluga inimeste osakaal on kasvutrendis ja 2025. aastaks on prognooside kohaselt see näitaja juba 62%, siis tuleb negatiivsete tagajärgede vältimiseks ka edaspidi jõuliselt tegutseda inimeste harimisega tervislike eluviiside osas," selgitas Orgu.

Kokku on Erik Orgu aidanud eestimaalastel kaotada üle 150 000 kg üleliigset kehakaalu. Tema toitumiskava on esimene teadlaste poolt kontrollitud tulemustega toitumiskava Eestis.

2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest. Lähem info ettevalmistuste kohta on leitav veebilehelt www.EV100.ee.



Videokokkuvõte kampaaniast: https://vimeo.com/260203876