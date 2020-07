Eesti võib jääda võitluses Euroopa plastimaksu vastu üksi

Vastavalt pakendijäätmete direktiivile tuleb riikidel viie aasta pärast taaskasutada 50 protsenti plastpakenditest. 2017. aastal oli Eesti plastpakendite ringluse määr vaid 27 protsenti.

Valitsusjuhid arutasid Brüsselis muu hulgas uute Euroopa maksude üle - süsinikumaksu idee on diplomaatide sõnul maha kantud, samas plastimaksu võidakse koguma hakata juba aasta pärast, vahendas BNS eilset ETV uudistesaadet "Aktuaalne kaamera".

Neljapäeval rõhutasid peaminister Jüri Ratas ja rahandusminister Martin Helme, et Eesti valitsus on uute Euroopa maksude vastu. "Eesti ametlikes positsioonides on üheselt öeldud, et me lisaomavahendeid ei poolda. Plastimaks, mida me ei poolda. Selle üle tuleb ilmselt suurem vaidlus. Küsimus on põhimõttes," ütles Helme.

Kuigi arutelud Brüsselis alles käivad, ütlevad diplomaadid, et Eesti on võitluses plastimaksu vastu jäämas üksi. Asi on selles, et Euroopa Parlament nõuab uusi omavahendeid, ähvardades ultimaatumiga: kui uutes Euroopa maksudes kokkuleppele ei jõuta, ei kirjuta parlament liidu mitmeaastasele eelarvele alla.

Plastimaks näib kõige lihtsam viis parlamendi rahustamiseks.

Vastavalt pakendijäätmete direktiivile tuleb riikidel viie aasta pärast taaskasutada 50 protsenti plastpakenditest. 2017. aastal oli Eesti plastpakendite ringluse määr vaid 27 protsenti. Muudatus andmete kogumises tõstis selle aastaga 40 protsendini.