Eesti võtku paavstilt panganduses eeskuju

Eestit väisanud paavst Franciscus võinuks oma visiidil Danske panga skandaalis vaevlevasse Eestisse mõnes kõnes meenutada, et pangad peaksid ikkagi asuma rahva, mitte raha ja kõige vähem veel hämara raha teenistuses.

Franciscuse sammud Vatikani panga puhastamisel kahtlastest tehingutest äratasid 2013-2015 suurt tähelepanu. Paavst Franciscus on nõudnud, et panga tehingud ja toimimine oleksid senisest läbipaistvamad ja ausamad. Tõsi, pank kaotas puhastuse tulemusel kliente, kuid sellest ei tehtud probleemi. Vatikani rahandusminister kardinal George Pell on kinnitanud, et panga ambitsioon paavsti algatatud puhastuse järel on tulevikus teistele eeskujuks olla. Panga eelmine juht ei eitanud, et ta proovis sõpru aidata ja üritas Šveitsi kontol olnud raha Vatikani panga kaudu Itaaliasse tuua. Jutt käis 20 miljonist eurost, mis oli Šveitsi paigutatud maksudest kõrvalehiilimiseks. Meie siin räägime 200 miljardist kahtlasest rahast. 2013. a moodustas paavst Franciscus komisjoni uurimaks, kas panga tegevus ja juriidiline staatus on ikka kooskõlas katoliku kiriku missiooniga.