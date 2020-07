Eestil on valmisolek koroonaviiruse teise laine puhuks

"Koguste osas otsustas valitsus lähtuda terviseameti pakutud A3 stsenaariumist, mille kohaselt tekib 100 000 elaniku kohta 14 päeva jooksul kumulatiivselt 125-150 patsienti," rääkis rahandusministeeriumi pressiesindaja Mihkel Lendok.

Koroonaviiruse teiseks laineks valmistuval Eestil on olemas kolm korda suurem isikukaitsevahendite varu võrreldes sellega, mis oli aprillikuus, vahendas BNS Postimeest. Sellise varu korral ei teki turutõrkeid ja Eesti ühiskonda ei pea enam nii ulatuslikult sulgema nagu möödunud eriolukorra ajal.



Kõik eelmiste hangete raames hangitud isikukaitsevahendid (IKV) on jõudnud Eesti pinnale ja kui viimased on läbinud vajalikud protseduurid, siis liiguvad kaitsevahendid edasi riigi kesksesse varusse.

"Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu korraldatud riiklik raamhange on praegu hindamises ning kuna tegemist on rahvusvahelise hankega, siis oli lisaks paljudele kohalikele ka mitu välismaist pakkujat," ütles Lendok. Seetõttu ongi vaja põhjalikumat hindamist ning ei saa kohe liikuda raamhanke-siseste minikonkurssidega edasi.

Juunikuus eraldas valitsus rahandusministeeriumile 13 miljonit eurot, et soetada ühe kuu IKV varu. Selle varu hoidmiseks kulub aastas 336 000 eurot. "Koguste osas otsustas valitsus lähtuda terviseameti pakutud A3 stsenaariumist, mille kohaselt tekib 100 000 elaniku kohta 14 päeva jooksul kumulatiivselt 125-150 patsienti," selgitas Lendok. A3 stsenaarium tähendab kolmekordset aprillikuu isikukaitsevahendite kulu. "Üle poole sellest vajadusest on juba varasematest hangetest ja ka kevadest üle jäänud IKV-st olemas," märkis Lendok.

Hankes, millest riik soetab praegusest varust puudu jääva osa, osaleb ka 139 asutust, kes hangivad eeldatavalt ka endale lisaks ühe kuu varu. Need lisavarud annavad teise laine korral kindluse, et 1+1 kuu varude korral ei teki turutõrkeid ja Eesti ühiskonda ei pea enam nii ulatuslikult sulgema nagu möödunud eriolukorra ajal.



"Nagu näitab hanke pakkujate hulk, siis olukord turgudel on kergenenud ning ka hinnad odavnenud," märkis Lendok. Kuigi tegelikku hinda saab ministeerium öelda alles pärast raamhanke sees toimuvate minikonkursside lõppu, siis eeldatavalt ollakse kevadisest olukorrast soodsamates tingimustes - nii kauba kui ka hinna mõttes.

Praegu on ministeeriumil olemas üle poole nimetatud stsenaariumi tarbeks vajalikust varust. "Teise osa hankimine ootab raamhanke tulemuste kinnitamise taga ning loodame sellega võimalikult kiiresti edasi minna. Kuid tuleb meeles pidada, et see toimub seadustes ette nähtud raamides," lisas Lendok. Praegu on ministeerium pakkujate kvalifitseerimise faasis.