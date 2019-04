Eestis elab 111 kvoodipagulast

Euroopa Liidu rändekava raames Eestisse ümber paigutatud ja asustatud kokku 206 kvoodipagulasest elab Eestis kokku 111 inimest.

Euroopa Liidu rändekava alusel saabus Eestisse kokku 206 inimest, neist elab praeguse seisuga Eestis kokku 111 Süüriast, Iraagist ja Jeemenist pärit inimest, ütles BNS-ile sotsiaalkindlustusameti sisserände teenuste juht Kaisa Üprus-Tali. Ta lisas, et nende seas on ka hiljuti Saksamaalt Eestisse tagasi saadetud perekond.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja ütles teisipäeval BNS-ile, et Saksamaa on tänavu Eestisse tagasi saatnud ühe Süüriast pärit kvoodipagulaste perekonna ning lähiajal jõuab Eestisse ka üks Iraagist pärit kvoodipagulaste perekond. Ta lisas, et mõlemad perekonnad koosnevad vanematest ja lastest ning kokku on neist 11 inimest. Politsei- ja piirivalveamet pressiesindaja ei täpsustanud perekondade suurust.

Euroopa Liidu esimese rändekava raames jõusid Eestisse kokku 206 inimest, neist 141 Kreekast, 59 Türgist ja kuus Itaaliast. Kõik kuus seni Itaaliast Eestisse ümber paigutatud inimest on pärit Eritreast.