Eestis loodud isejuhtiv buss jõuab peagi Soome teedele

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

"Projekti eesmärk on tõestada, kuidas futuristlikud autonoomsed elektrimootoriga bussid saavad olla osa meie igapäeva linnaelust. Koostöös Auve Techiga asume rajama elanikele turvalist, keskkonnasõbralikku, taskukohast ja mugavat liikumisvõimalust," selgitas Roboride tegevjuht Tatu Nieminen.

Soome juhtiv autonoomsete vedude operaator Roboride alustab koostööd Auve Techiga, et panna Tamperes sõitma Eestis loodud isejuhtivad bussid, vahendas BNS.

Vaid mõni aasta tagasi esitleti Tallinn Tehnikaülikooli 100. juubelil Eesti esimest isejuhtivat sõidukit ehk Iseautot. Auve Techi bussid on seni erinevaid marsruute väisanud Tallinna loomaaias, Vabaõhumuuseumis ja Ülemiste City ärilinnakus. Nüüdsest hakkavad Eestis ehitatud nutikad bussid sõitma ka põhjanaabrite juures.

Auve Techi kaheksakohalised minibussid on loodud viimase miili transpordi hõlbustamiseks. Isejuhtiv buss aitab teenindada reisijaid mugavalt ja vaikselt ka piirkondades, kus tavaline liinibuss opereerida ei saaks või kus see on eelistatud variant personaalsete sõidukite kasutamise asemel. Olgu nendeks siis kinnised alad nagu lennujaamad või hoopis väiksemate tänavatega elamurajoonid.

Auve Techi tegevjuht Johannev Mossov sõnas, et koostöö Soome operaatoriga on pika töö tulemus ja ettevõttele oluliseks verstapostiks. "Meie eesmärk on autonoomsete transpordilahenduste abil muuta igapäevaseid liikumisi kiiremaks, mugavamaks ja rohelisemaks üle terve maailma," lisas ta.

Tallinlased saavad isejuhtiva bussiga tasuta ringi sõita Ülemiste City ärilinnakus ja peagi alustatakse opereerimist ka Kreekas. Ettevõttes on tööl üle 40 töötaja.