Eestis on 120 000 ravikindlustuseta tööealist

Mõttekoja Praxis analüüsi järgi leidub Eestis kuni 120 000 püsiva ravikindlustuseta tööealist.

See arv on praegu viimase kümnendi väikseim, kuid OECD ja EL riikide keskmisega võrreldes endiselt suur. Valdav osa ravikindlustamata inimestest on katkendliku kindlustuskaitsega, sest ilmselt on nende töötamise viis selline. Üks Praxise soovitus ongi muuta ravikindlustuses hõive ja sissemakse aluseid. Kui näiteks inimene töökohta vahetab, jääks ta veel teatud ajaks, näiteks aastaks ravikindlustatuks.

Teisalt leidub Eestis ohtralt kombinaatoreid, kes sotsiaalmaksetelt kokku hoiavad ja mõni töötaja saab tööandjalt kindlustuse alles haiglavoodis. Samas kujutab endast suure osa tööealise elanikkonna jaoks arstiabi puudumine tõsist muret, kuigi mõni asjatundja kardab, et üldine residentsuspõhine sotsiaalkindlustus poleks õiglane. Võib-olla oleks mõttekas muuta muuhulgas odavamaks praegune raha eest hangitav vabatahtlik tervisekindlustus, mille kulu praegu küünib mitme tuhande euroni aastas? Samuti võiks olla võimalik osta kindlustust kuu aja kaupa, mida praegu ei saa.