Eestis on koroonaviiruse tõttu haiglaravil 9 inimest

Haiglates on lõpetatud 395 COVID-19 haigusjuhtumit 382 inimesega.

"Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 956 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, lisandus 11 positiivset testi tulemust," teatas terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp neljapäeval.

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 4 positiivset testi tulemust Tartumaale, 1 Harjumaale, 1 Ida-Virumaale, 1 Viljandimaale ja 1 Võrumaale. 3 positiivse tulemuse puhul on maakond teadmata. Ida-Virumaa juhtumi puhul oli tegemist kaubalaev Yara Nauma meremehega. Ülejäänud nakatunute puhul käib terviseameti teatel hetkel veel asjaolude täpsustamine.

6. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 9 inimest, juhitaval hingamisel on 1 patsient. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu. Haiglates on lõpetatud 395 COVID-19 haigusjuhtumit 382 inimesega.

Neljapäevase seisuga on tervenenud 1 948 inimest. Neist 1 479 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,7%), 475 inimese puhul (24,3%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud enam kui 122 tuhat esmast testi, nendest 2124 ehk 1,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.