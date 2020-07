Eestis saavad nüüd ka väikelaevad kasutada m-parkimist

"Lõime just sadama külalistele mõeldes koostöös Telia ja Europargiga suure tõenäosusega kogu Läänemere piirkonnas unikaalse makselahenduse," ütles Noblessneri Arenduse eriprojektide juht Ann Virkus.

Noblessneri sadam pakub alates mai lõpust sadamat külastavatele alustele lahendust, mis võimaldab väikelaevadel ja kaatritel tasuda erinevate sadamateenuste eest m-parkimise teenust kasutades.

Virkuse sõnul on Noblessneri sadama kaipealne täis suurepäraseid söögikohti ja galeriisid ning vahetus läheduses asuvad näiteks PROTO avastustehas, Shishi, HALL ja Põhjala Pruulikoda.

"Seepärast lõime just sadama külalistele mõeldes koostöös Telia ja Europargiga suure tõenäosusega kogu Läänemere piirkonnas unikaalse makselahenduse, kus lisaks tavapärastele makseviisidele on võimalik sadama teenuste eest tasuda m-parkimise teenust kasutades," selgitas Virkus.

Telia Eesti mobiilimakseteenuste osakonna juhataja Kuno Peek lisas, et Noblessneri sadamas pakutav parkimislahendus on identne auto parkimisega ning isegi lühinumbrid, millega parkimis alustada ja lõpetada, on samad. Samuti on võimalik kasutada PARGI.EE äppi.

Noblessneri sadama parkimistsooni tähis on NOB ning seda saavad m-parkimise teenuse kaudu kasutada kõigi kohalike mobiilioperaatorite (Telia, Elisa, Tele2) kliendid.

Senine ehk kuue nädala pikkune praktika näitab, et suurem osa sadama kliente eelistabki kasutada mugavuse tõttu just m-parkimise teenust.

Lisaks on Noblessneri Arenduse, Telia ja OÜ Spinnistarti koostöös väljatöötamisel teinegi mobiilipõhine lahendus, mis on taaskord "laenatud" autode parkimismaailmast. Tegu on ujuvkaide väravate avamiseks mõeldud lahendusega, mis võimaldab telefonikõnega väravaid avada ning kus teenuse kasutamise kestvus ja värava kasutamise luba on omavahel sünkroniseeritud.