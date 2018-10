James D. Melville Jr. sõnul ris teda kõige rohkem USA presidendi Donald Trumpi komme kritiseerida ja vähendada Ühendriikide liitlaste olulisust.

Eestis USA suursaadiku kohalt lahkunud diplomaat James D. Melville Jr. rääkis otsuse tagamaadest ajalehe Washington Post arvamusloos, vahendas BNS.

Diplomaadi sõnul häiris teda kõige rohkem USA presidendi Donald Trumpi komme kritiseerida ja vähendada Ühendriikide liitlaste olulisust.

Melville tõdes kirjutises, et diplomaatidel on sõjaväelastega sarnaselt kohustus järgida valimistel valitud poliitiliste juhtude ettekirjutusi ja ajada nende välispoliitilist liini.

"Kui seda ei suudeta teha, siis on austusväärne ja õige lahkuda. Mina tegin nii juulis, kui lahkusin Ühendriikide suursaadiku kohalt Eestis," seletas diplomaat.

Melville kinnitas, et kulutas hulgaliselt aega ja energiat üritades uut administratsiooni veenda NATO tähtsuse osas ja selgitada, kui viletsa signaali saadab NATO halvustamine Eesti laadsetele liitlasriikidele.

"Sel kevadel jõudsin punktini, kui enam ei saanud toetada president Trumpi poliitikat ja retoorikat NATO, meie Euroopa liitlaste ja Venemaa osas. Mulle ei meeldi ka kaubanduspoliitika, mida USA ajab. Usun, et on ajalooline viga üritada soojendada suhteid Venemaa presidendi Vladimir Putiniga," jätkas diplomaat.

Melville´i hinnangul on autoritaarne Venemaa ohuks reeglitepõhisele maailmale ja Ühendriikidele.

"Trumpi komme pisendada meie liitlasi ja nende liidreid ning ülistada Putinit ja teisi isevalitsejaid ei ole mingisugune juhtimine. Selle tõttu jõudsin Tallinnas väljakannatamatusse olukorda, kui mul paluti selgitada meie kavatsusi," lisas diplomaat.

Samas tõdes Melville, et ei pea ausaks ka administratsiooni anonüümse ametniku käitumist, kes ütles New York Timesis avaldatud kirjutises, et tegutseb Trumpi selja taga tema vast,

"Selline asi ei ole austusväärne ja näeb välja argusena," sõnas diplomaat.