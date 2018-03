Eestisse jõudsid kolm kvoodipagulaste perekonda

Ühes perekonnas on kaks vanemad ja kuus alaealist last, teise perekonda kuuluvad ema ja kuus last, kolmandasse perekonda kuulub kolm täiskasvanut.

Sel nädalal jõudis Eestisse kolm Süüriast pärit kvoodipagulaste perekonda, neis on kokku 18 liiget, vahendas BNS.

Sel nädalal jõudis Türgist Eestisse kolm Süüriast pärit perekonda, ütles BNS-ile sotsiaalministeeriumi pressiesindaja. Ühes perekonnas on kokku kaheksa liiget, lisaks kahele vanemale kuulub perre ka kuus alaealist last. Perekond suunati Vägeva majutuskeskusesse.

Teise perekonda kuuluvad ema ja kuus last. Kolmandasse perekonda kuulub kolm täiskasvanut ning see pere on seotud eelmise perekonnaga. Mõlemad pered suunati Vao majutuskeskusesse.

Ministeeriumi pressiesindaja sõnul on kolme perekonna täiskasvanud erineva haridusliku taustaga, algharidusest alustades kõrghariduseni välja.

Euroopa Liidu rändekava raames on praeguseks Eestisse ümber paigutatud ja asustatud kokku 206 inimest, neist 141 Kreekast, 59 Türgist ja kuus Itaaliast. Kõik kuus seni Itaaliast Eestisse ümber paigutatud inimest on pärit Eritreast. Eestisse saabunud kvoodipagulastest on 98 täiesealised ja 108 lapsed.

Sotsiaalministeeriumi andmetel ei viibi Eestis 88 kvoodipagulast.