Eestit võib tabada kopsakas plastimaks

"Riikide sissemakse üheks komponendiks võetakse ringlusesse võetud ja taaskasutusse mitte jõudva plasti kogus," selgitas rahandusminister Martin Helme.

Eesti panus Euroopa Liidu ühisrahakotti võib juba järgmisel aastal hakata sõltuma sellest, kui palju plastijäätmeid suudab riik ringlusse võtta, vahendas BNS uudistesaadet "Aktuaalne Kaamera". Esialgsete arvutuste kohaselt tähendab see Eestile paarikümne miljoni suurust lisamakset.

Lähipäevil hakatakse Brüsselis arutama ettepanekut panna riigi panus euroliidu eelarvesse sõltuma prügist. Iga prügimäele või põletusahju jõudnud plastijäätme kilogrammi eest peaks riik Euroopa Liidu rahakotti maksma 80 senti. Kuna plastijäätmeid tekib Eestis kümnetes tonnides, siis võib see tähendada mitmekümne miljoni suurust lisakulu.

"Riikide sissemakse üheks komponendiks võetakse ringlusesse võetud ja taaskasutusse mitte jõudva plasti kogus, vähemalt see ettepanek on laual. Eesti on üks väheseid või üks viimaseid, kes sellele kategooriliselt vastu on," kommenteeris Helme.

Brüsseli koridorides tuuakse sel teemal Eestit näitena riigist, mis kasutab väga palju plastpakendeid, aga vaid väikese koguse suudab uuesti ringlusse saata.

"Meie põhiline probleem on siin selles, et Eesti on peaaegu ainus Euroopa Liidu riik, kes seda plasti kogust välja arvutab, kõigil teistel on ta mingi teoreetiline arvutus," põhjendas olukorda Helme.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Sigrid Soomlaisi sõnul tekkis 2017. aastal üle 65 000 tonni plastpakendi jäätmeid, millest ringlusse suudeti võtta 27 protsenti ja selle näitajaga on Eesti viimaste seas.

Rahandusministeeriumi asekantsleri Dmitri Jegorovi sõnul on räägitud nii 13 kui ka 38 miljoni euro suurusest lisamaksust EL-i rahakotti. Võimalik makse suurus sõltub nii pakendijäätmete kogumise metoodikast kui ka sellest, kui palju Eesti suudab oma prügimajandust paremaks muuta.

Ülemkogul arutatav ettepanek puudutab aastate 2021-2027 Euroopa Liidu eelarvet.