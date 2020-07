Transformative AI on välja töötanud tehisintellektil põhineva algoritmi, mis suudab inimese südame äkilist seiskumist ette ennustada 94% täpsusega. Idufirma üks asutajatest on Marek Sirendi, kes on omandanud füüsika doktorikraadi Cambridge ülikoolis ning töötanud varasemalt teadlasena Euroopa Tuumauuringute Keskuses (CERN) Šveitsis.

Tehisintellektil põhineva südame äkilist seiskumist ennustava algoritmi loonud eestlaste osalusega idufirma Transformative AI kaasas investoritelt 1,7 miljonit dollarit (umbes 1,5 miljonit eurot).

Investeerimisvooru juhtis Eesti riskikapitalifirma Tera Ventures. Samuti osalesid Ühendkuningriikide suurim eraõiguslik tervishoiuteenuse pakkuja InHealth Ventures, juhtiv biomeditsiini uuringute rahastaja Wellcome Trust ning kogenud tehnoloogia valdkonna investorid.

"Transformative AI loodud algoritm koosneb tarkvarast, mis jälgib haiglas patsienti ning teda tundma õppides suudab tuvastada minimaalseid muutusi, mis ennustavad südame seiskumist. See omakorda võimaldab spetsialistidel õigeaegselt kasutada defibrillaatorit, et vältida patsiendi surma või suuri närvisüsteemi rikkeid. Näitena, et meie tarkvara juurutamine kõigisse USA haiglatesse päästaks hinnanguliselt 10 000 inimelu aastas," selgitas Sirendi.

Transformative AI teeb koostööd mitmete maailma parimate meditsiinikeskustega, sealhulgas Põhja-Tallinna Regionaalhaiglaga Eestis, et koguda ja analüüsida patsientide andmeid. Maailmatasemel meeskonda kuuluvad andmeteadlased, kardioloogid ja meditsiiniuurijad. Idufirma on esitanud taotlusi patentidele, millest esimene on ka välja antud, ühtlasi avaldanud mitmeid ekspertide poolt tunnustatud artikleid.

Tera Ventures asutaja ja partner Andrus Oks, kellest sai ka Transformative AI nõukogu liige, märkis, et Transformative AI on välja töötanud tehnoloogia, millel on valdkonna asjatundjate sõnul potentsiaali päästa tuhandeid elusid aastas ning mis võib saada pöördepunktiks haiguste ennetamisel ja ravimisel.

"Sellistesse tulevikutehnoloogiatesse investeerimine on hädavajalik, et noore põlvkonna teadlastel ja innovaatoritel oleks võimalus välja töötada ja edasi arendada lahendusi, mis mõjutavad kogu inimkonna edasist käekäiku. Meditsiinivaldkonnas on innovatsioon möödapääsmatu ja Eesti noored teadlased mängivad siin väga olulist rolli," lisas Oks.

Tera Ventures pakub oma portfellis olevatele tehnoloogia valdkonna idufirmadele juurdepääsu ekspertteadmistele ja praktilisele abile, mis on vajalik idufaasist küpseks ettevõtteks kasvamiseks ja rahvusvahelistelt investoritelt kapitali kaasamiseks. Samuti aitab Tera Ventures idufirmadel luua võrgustikke turgudel, kuhu portfellettevõtted laieneda soovivad – näiteks Suurbritannias, USA-s ja Aasias. Varasemalt kuuluvad Tera Ventures idufirmade portfelli mitmed Eesti edulood nagu GrabCAD, Cleveron, Monese, Snackable AI, Realeyes, Jobbatical, Brainbase, Scoro jt.

Transformative AI asutasid 2017. aastal eestlased Marek Sirendi ja Marek Rei ning ameeriklane Josh Oppenheimer. Marek Sirendi on omandanud füüsika doktorikraadi Cambridge’I ülikoolist ning töötanud varasemalt teadlasena Euroopa Tuumauuringute Keskuses (CERN) Šveitsis. Marek Rei on samuti omandanud doktorikraadi Cambridge’I ülikoolist ning on nüüd lektor, teadur ja vanemteadur Imperial College’is, ta on töötanud varem Swiftkey’s, arendades ennustavate sügava õppe mudeleid. Josh Oppenheimer on erakorralise meditsiini arst, kes omab doktorikraadi Mount Sinai ülikoolist ning magistrikraadi Cambridge’ist, samuti tervisepoliitika kraadi Princetonist.