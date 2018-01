EGE: Bussid liiguvad mugavamalt ja kiiremini

"Tasuta ühistransport on kasulik kindlasti kõigle, kes meil Tallinnas sisse kirjutatud on, kindlasti ka paljulapselistele peredele," ütles Ege.

"Ma olen ise ka pealinna kodanik ja mul on väga mugav kasutada tasuta ühistransporti, sest ei pea enam kuupiletit ostma," tõdes Ege. "Peab jälgima ainult, et roheline kaart on kaasas. Mul on väikesed lapsed ja on väga tore, et alla kolmeaastastele ei pea omama kaarti. See on tõesti mugav ja muretu."

