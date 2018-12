Eha Võrk: Viin pakub elanikele taskukohast üüripinda juba sada aastat

"Taotlejal on võimalik linnalt korter üürile saada kõigest kolme kuu jooksul. Kui on konkreetne asukohaeelistus, siis maksimaalselt ühe aasta jooksul," ütles abilinnapea Eha Võrk.

Juba sada aastat tagasi kiirelt kasvavale elanikkonnale taskukohaseid elamispindu rajama hakanud Viinis on üle 220 000 munitsipaalkorteri ning pea sama palju kortereid linna toel rajatud elamukooperatiivides, ütles Austria pealinnas rahvusvahelisel elamumajandus konverentsil "Housing for All" osalenud Võrk.

Võrk tõdes, et Viin on oma elamumajandusega kahtlemata teistele suureks eeskujuks ning taolise konverentsi just seal korraldamine on igati põhjendatud. "Konverentsi läbiv idee oli, et taskukohane eluase on inimõigus ja seda põhimõtet ongi Viin juba sada aastat järginud. "Hoogne munitsipaalelamuehitus algas Viinis juba 1919. aastal, vahetult pärast vabariigi väljakuulutamist," ütles Võrk. "Viini ligi kahest miljonist elanikust ligi 60% elab munitsipaal- või kooperatiivpindadel."

Võrk rõhutas, et Viini linn ei toeta elamispinnaga mitte üksnes vaeseid vaid ka keskklassi, turgutades seeläbi kaudselt kogu riigi majandust – väiksemad eluasemekulud võimaldavad inimestel säästetud raha üldisesse elukvaliteedi tõstmisse suunata.

"Linna korterelamute kvartalid on terviklikult välja arendatud. Ka vanemad, 1920-30ndatel rajatud elamukvartalid jätsid väga esindusliku mulje. Lisaks hoonete vahelistele rohealadele ja mänguplatsidele on mõeldud ka elanikele ühistegevuse võimaluste loomisele – elamukompleksides on sportimis- ja muud ühiselt vaba aja veetmise võimalused, näiteks teevad naabrid teatrit ja käivad laulukooris. Elamumajanduse valdkonnale kulub Viini linnal aastas ligi 600 miljonit eurot ehk pea sama suur summa kui kogu Tallinna linnaeelarve.