Ehitusfirmad: kriisi mõjud jõuavad ehitussektorisse tuleval aastal

"Meie head tulemused korterite müügil on tegelikult selge tulemus kõigest sellest tegevusest, mis on viimane paar aastat tehtud," põhjendas Merko Ehituse finantsjuht Priit Roosimägi.

Ehitusfirmade Merko ja Nordecon juhtide sõnul jõuavad pandeemia mõjud Eestisse käesoleva aasta lõpus või järgmisel aastal, vahendas BNS ERR-i uudisteportaali.

Majandusraskused pole veel Eesti ehitussektorisse jõudnud, kaks suuremat Eesti ehitusettevõtet Merko ja Nordecon näitasid teises kvartalis häid majandustulemusi.

Ehitus- ja kinnisvarakontsern Merko Ehitus teenis tänavu teises kvartalis koondkasumina 6,2 miljonit eurot, mida on üle kolme korra rohkem kui möödunud aasta samal perioodil. Merko müüs kuue kuuga 369 korterit ja neli äripinda. Eelmisel aastal müüdi sama ajaga 100 korterit ja kuus äripinda.

Kinnisvaraarenduse kuue kuu müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes enam kui neli korda, kinnisvaras hinnalangust näha polnud.

Roosimägi sõnul reageerib ehitussektor majanduse muutustele viitega. "Meie head tulemused korterite müügil on tegelikult selge tulemus kõigest sellest tegevusest, mis on viimane paar aastat tehtud. Siis kui meil olid kõige raskemad ajad viirusega seoses, siis müük ikkagi kukkus ära kogu turul, nii ka meil ja nüüd me siis vaatame siin kuidas see meil taastumas on," rääkis Roosimägi.

Koondkasum teises kvartalis kahekordistus

Teine suurem ehitusfirma Nordecon elas samuti koroonakriisi hästi üle. Nende koondkasum teises kvartalis võrreldes eelmise aastaga kahekordistus. Müügitulu kasvas samas võrdluses veerandi võrra.

Nordeconi juhatuse esimees Gerd Mülleri sõnul ei ole kriis veel ehitussektorisse jõudnudki. "Sellepärast, et need tööd, mida täna tehakse on sõlmitud enne kriisi algust, et ma arvan, et sellel aastal me väga suurt langust ei näe," rääkis ta.

Kuid ka ehitusturg on liikumas juba selgelt negatiivses suunas, leiavad ettevõtete juhid.

"Küsimus on selles, kuidas uus nõudlus peale tuleb ja siin me näeme küll seda, et erasektori nõudlus on selgelt ära langenud kogu Baltikumis ja hästi oluline on see et, kuidas nüüd avalik sektor, kuidas riigi sektor sellistes oludes käitub ja kuidas nende nõudlus peale tuleb," rääkis Roosimägi.

Mülleri sõnul on kriisi esimesi mõjusid näha järgmisel aastal ning ehitusturul olema raske ka 2022. aasta.