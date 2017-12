Ehitusettevõtte pädev isik projekteerimise, ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi, projekteeritavale hoonele energiamärgise andmise, energiaauditi tegemise ning omanikujärelevalve tegevusaladel saab alates 01.01.2018 oma pädevust tõendada ainult vastava kutsetunnistusega.

Tehnilise Järelevalve Amet tuletab meelde, et sel aastal lõppeb ehitusvaldkonnas üleminekuperiood. Üleminekuperioodi lõppemine tähendab, et ehitusettevõtte pädev isik projekteerimise, ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi, projekteeritavale hoonele energiamärgise andmise, energiaauditi tegemise ning omanikujärelevalve tegevusaladel saab alates 01.01.2018 oma pädevust tõendada ainult vastava kutsetunnistusega. Ehitamise puhul hakkab see nõue kehtima alates 01.07.2018. Senisest kõrghariduse diplomist ja erialasest töökogemusest pädevuse tõendamiseks enam ei piisa.

Kui seni on majandustegevuse register võimaldanud märkida isiku kvalifikatsiooni näitamiseks mistahes kutsetunnistuse või diplomi andmed, siis peale üleminekuperioodi lõppemist selline võimalus registris suletakse ning register hakkab vastutava isiku kutsetunnistuse infot pärima kutseregistrist.

Siiani kehtinud ehitusvaldkonna kvalifikatsiooni regulatsioon kirjeldas täpselt, milline kutsetunnistus igale tegevusala alaliigile vastab. Alates 01.01.2018 sellist ühest kirjeldust enam ei ole ning isiku kvalifikatsioon saab olema kirjeldatud kutsestandardis, mis on ka aluseks kutsetunnistuse andmisele. Lisaks tulevad kutsestandardist piirangud näiteks ehitise tüübile või keerukusele.

Kutsetunnistusi väljastavad Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Eesti Ehitusinseneride Liit, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Geodeetide Ühing, Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus.

Üleminek kutsepõhisele kvalifikatsiooni tõendamisele jõustus juba 2014. aasta suvel ja see on jätnud spetsialistidele piisava ajavaru, et kutsetunnistus taotleda. Kuna kutsetunnistust peab iga viie aasta tagant uuendama ning edaspidi järgitakse ehitusvaldkonnas elukestva õppe põhimõtet, kus vastutavad spetsialistid peavad valdkonnas toimuvaga end pidevalt kursis hoidma.