20. juuli äikesetorm tõi Tallinna sajuhood, mille tõttu sadas mõnes piirkonnas poole tunniga maha ligi kolmandik juulikuisest sademete normist. Kõige suuremad sajuhood esinesid Nõmme, Mustamäe, Kristiine ja Põhja-Tallinna linnaosades.

Vihmasaju tagajärgede likvideerimisega tegelesid nii Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti lepingupartnerid kui AS Tallinna Vesi brigaadid.

Kõige suuremad sajuhood esinesid Nõmme, Mustamäe, Kristiine ja Põhja-Tallinna linnaosades, kus sõltuvalt asukohast jõudis 30 minutiga tänavatele kuni 18mm sademeid, mis on ligi 30% juulikuu normist. "Kliimamuutuste tagajärjel on suured vihmavalingud muutumas järjest tavalisemaks nähtuseks. Sademevee ärajuhtimise probleemid kimbutavad suurt osa maailma linnadest ja regioonidest," sõnas abilinnapea Kalle Klandorf. "Peame arvestama sellega, et kogu sadevett hetkega ära juhtida on väga keeruline, sest tänavad ja torustikud rajatakse ikkagi normide kohast läbilaskevõimet arvestades."

Üheks probleemide ennetamise vahendiks on kõigi teeehitusobjektide juurde sademeveelahenduse loomine. "Heaks näiteks hästi toimivast lahendusest on Reidi tee, mis suudab korraga vastu võtta suure koguse sademeid. Lisaks on lahenenud ka Tuukri tänava uputusprobleemid, seda tänu sademevee ümberjuhtimise süsteemi rakendamisele. Oma järjekorda ootab ka Poska tänava sarnane lahendus."

AS Tallinna Vesi brigaadid ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti lepingupartnerid reageerisid operatiivselt - uputuskohtades tegeleti restkaevude puhastamise-, kui ka pealt ära tulnud kaevuluukide tagasi paigaldamisega. Pärast vihmasadu tegelesid linna partnerid lisaks tugeva tuule ning sademete koosmõjul tänavale kandunud okste, lehtede ning muu restkaevude normaalset toimimist takistavate objektide koristamisega.