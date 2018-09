EKRE: Metsa- ja põllumaa müüki välismaalastele tuleb piirata

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) peab vajalikuks metsa kui rahvusliku rikkuse mõistlikku kasutamist ja Eesti loodusressursi väärindamist ühiskondliku heaolu suurendamiseks, ühtlasi leiab erakond, et metsa- ja põllumaa müüki välismaalastele tuleb piirata.

"Usume, et Eesti ühiskond toetab mõistlikku ja loodussäästlikku majandamist viisil, mis teenib võimalikult suurt osa ühiskonnast. Leiame, et metsa majandamisel on Eestis viimastel aastatel ületatud mõistlikkuse piir ning selle eest peame eelkõige vastutavaks Riigimetsa Majandamise Keskust, kelle arvele jääb oluline osa raiemahtudest Eesti riigis. Veelgi enam, mahukaid raieid meile kõigile kuuluvas metsas viiakse läbi katastroofiks kujunenud aktsiisipoliitika tõttu tekkinud eelarveaukude lappimiseks ning niinimetatud taastuvenergia tootmiseks Narva elektrijaamades," vahendas BNS EKRE pöördumist.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu leiab, et metsa majandamine kujutab endast tervikut, kus raie on metsakasvatuse loomulik, aga mitte ainus osa. "Peame vajalikuks kehtestada aastane raiemaht, mille määramise aluseks on metsade juurdekasv, metsade liigiline ja vanuseline koosseis, metsateadlaste soovitused ning statistilise metsainventuuri tulemused," märkis EKRE.

Raiemahtude kavandamisel tuleb tagada, et erametsa omanikud saavad teostada soovitud koguses raiet eelisjärjekorras ning RMK saab teostada raiet vabaks jäänud mahu ulatuses. Eestlaste maaomandi ja peremehestaatuse säilitamiseks peame vajalikuks piirata nii metsa- kui põllumaa müüki välismaalastele.

Erametsa omanike metsakasvatuslike tööde soodustamiseks tuleb rakendada maksusoodustusi. "Lisaks peame vajalikuks ökosüsteemsete teenuste kompenseerimist erametsaomanikele, samuti maaparandusinvesteeringute toetuste suurendamist. Uuendusraiete puhul peame vajalikuks kehtestada lankidele mõistlikus suuruses ülempiir ja soodustada väiksemate lankide moodustamist," seisab EKRE avalduses.

"Asulatega piirnevatel aladel viime sisse omavalitsuse kooskõlastuse nõude raiete teostamiseks ja töötame välja piirangute hüvitamiseks vajalikud kompensatsioonimeetmed. Kohalike kogukondade tugevdamise põhimõttest lähtudes loome kogukondliku metsa omandivormi, eraldades selleks juba riigistatud erametsadest vajalikud metsaosad. Lõpetame endiste erametsade riigistamise," märkis EKRE.