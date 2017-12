Eksperdi soovitused: 5 nutilubadust uueks aastaks

Kohe on käes öö, mil inimesed annavad lugematul hulgal lubadusi uueks aastaks. Mõned neist realiseeruvad, kuid paljud jäävad vaid lubadusteks. Et tänavu läheks teisiti ning lubadused oleksid teostatavad, pakub tehnoloogiaekspert välja viis lihtsat nutilubadust, mis tasuks uue aasta sihiks võtta.

Et tänavu läheks teisiti ning lubadused oleksid teostatavad, pakub tehnoloogiaekspert, Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma välja viis lihtsat nutilubadust, mis tasuks uue aasta sihiks võtta.

Vahetan paroole

E-postiaadressid, sotsiaalmeedia kontod, erinevad pilved, e-poodide kasutajad... Alles äsja valdas ühiskonda taas paroolide lekke hirm ning paljud kontod ja meiliaadressid muutusid ligipääsetavateks. Paroolide turvalisemaks muutmisel on ainsaks abinõuks aeg-ajalt nende vahetamine. Regulaarne paroolide vahetamine võib kõlada küll tüütult, kuid päris mitmed platvormid on juba läinud seda teed, et pakuvad ise iga 3, 6 või 12 kuu järel vaikimisi sisse logides paroolide vahetamise võimalust. See on hea hetk neid uuendada. Lisaks tasub võimalusel kasutada erinevates kohtades erinevaid paroole. Sellisel juhul saab olla kindel, et kui ühte kasutajasse sisse pääsetakse, siis teistega on kõik korras. Erinevate paroolide haldamiseks võib kasutada paroolihaldustarkvara, mida pakuvad vaikimisi nii Chrome kui ka Safari veebibrauserid.

"Eelkõige vajavad parooliuuendust need kontod ja meiliaadressid, mis on inimese kasutuses või loodud enam kui viis aastat tagasi," rääkis Aasma ning rõhutas, et mida vanem on konto, seda väiksem võib olla platvormi turvakaitse tänapäevase pahavara vastu. Suuremad platvormid teevad selles osas pidevat arendustööd ning näiteks nii Facebook kui Google on sisse viinud kaheastmelise autentimise viisi, kui sisselogimine toimub mõnest uuest seadmest. Kas Sina oled juba enda kontodel turvalise sisselogimise seadistanud?

Uuendan ID-kaardi sertifikaadid

Need, kelle ID kaart on välja antud enne 16. oktoobrit 2014, võivad selle punkti vahele jätta. Samuti on oma sertifikaadid juba uuendanud väga paljud meditsiini- ja riigiasutuste töötajad ning teised igapäevaselt ID-kaarti kasutavad inimesed. 740 tuhandest kaardist on tänaseks peaaegu pooled juba uuendatud ning ülejäänud inimestel on sertifikaate võimalik uuendada kuni 31. märtsini.

"Soovitan sertifikaate uuendada ka neil, kes igapäevaselt kasutavad pigem mobiili-ID või Smart-ID lahendusi, kuna ID-kaartide kehtivus on siiski 5 aastat ning kunagi ei tea, millal järgnevate aastate jooksul võib ootamatult vaja minna ID-kaardiga tuvastamise või allkirjastamise võimalust. Lisaks tasub neid uuendada kasvõi lihtsalt turvalisuskaalutluste pärast. Teatavasti seati see vanade sertifikaatide puhul alles mõned kuud tagasi kahtluse alla," soovitas tehnoloogiaekspert.

Hakkan oma tervist jälgima - nutikalt

Uuel aastal trenni minevate tuttavate lubadusi oleme kuulnud juba aastaid ning tõenäoliselt teame ka nii mõndagi humoorikat lugu sellest, kuidas aasta lõpus on spordiklubid peaaegu tühjad, kuid jaanuarikuu esimestel päevadel ei mahu enam äragi. Ärge muretsege, treeningsaalis on rohkem ruumi taas märtsis, kui paljudel lubaduse andnutel esimene entusiasm lahtub ning vahepeal võib enda aktiivsema eluviisi lubadusega järk-järgult harjutada hoopis nutikate rakenduste ja abiliste kaudu.

"On väga palju väga häid äppe, mis abistavad aktiivsust mõõta ning paljudel telefonidel on need juba vaikimisi sisse ehitatud. Näiteks Samsungi nutitelefonides on olemas S Health rakendus, mis loeb samme ja vahemaid tegelikult igapäevaselt," ütles Aasma. "Kui oled selgeks teinud, kui suur on Sinu tänane aktiivsus, siis soovitan järgnevalt leida endale sobivaim rakendus või spordikell, mis tuletab meelde, kui oled liiga kauaks istuma jäänud või millal oleks õige aeg juua klaas vett," tutvustas Samsungi esindaja erinevaid võimalusi. Siin aga kindlasti tasub silmas pidada, mis on meelepäraseim aktiivne aja veetmise viis, sest kuigi paljud uuemad kellad on juba veekindlad ning näiteks Gear Sport spordikellaga võib isegi soolases vees ujumas käia, on poelettidel valikus ka neid, mis sobivad eelkõige treeningsaali.

Sedasi samm sammult oma tervist ja tulemusi jälgides on uuel aastal spordisaali minek oluliselt tulemuslikum, sest inimesel on kujunenud ülevaade oma aktiivsusest ning läbi on mõeldud saavutamist vajavad eesmärgid.

Vaatan üle ja uuendan oma telefoni turvalisusseadeid

Sõrmejälg, paroolid, peidetud kaustad, näotuvastus, silmaiirise skänner – kas ma kasutan kõiki neid turvalisusvõimalusi ning kas ja miks üldse peaks? Vastus ja soovitus on väga lihtne: jah, kasuta.

"Kindlasti peaks lisaks paroolile olema kasutusel ka mõni teine, tugevam autentimise variant," rääkis Aasma. "Olgu selleks siis sõrmejälg, silmaiirise skänner või näotuvastus, kuna meie telefonid sisaldavad enamasti salvestatud paroolidega e-maili kontosid, sotsiaalmeedia äppe ja muud ning me ei tahaks, et võõrad näpud nendele ligi pääseksid."

Võta kasutusele ka teised oma telefoni või tarkvara erinevad turvalisusvõimalused. Mitmed telefonitootjad pakuvad lisaks platvormi enda turvalisuse lahendustele ka lisafunktsioone. "Samsungi seadmetel on lisaturvalisusplatvorm Knox ning peidetud failide süsteem, kus saab seadistada telefoni nõnda, et näiteks helistamisele pääseb ligi vaid sõrmejäljega, kuid olulisemate kaustade sisu vaatamiseks on vaja nii sõrmejälje kui silmaiirise skaneerimist," täpsustas Antti Aasma.

Jäädvustan rohkem hetki

Kenade mälestuste talletamiseks ei pea enam ammu omama kallist foto- või videokaamerat. Taskus olevate uuemate nutiseadmete võimalused on juba sedavõrd heal tasemel, et hästi kadreeritud ning sätitud pildi puhul ei pruugi vahet märgatagi. Kasuta julgelt oma seadet, et püüda pildile rõõmsaid perekondlikke sündmusi, armastatud hetki koos sõpradega või seda ülevoolavat emotsiooni, mis poeb sisse lemmikbändi kontserdil.

Et tehtud fotosid ja videoid oleks ka aastate pärast tore vaadata, siis siin lihtsalt paar meeldetuletust, millest tihti räägitakse, kuid kipuvad endiselt ununema: filmi videoid horisontaalselt; kasuta telefoniekraanil teravustamise ja fookuse seadistamise võimalust; ära kasuta üleliia palju filtreid; ja filmides liigu aeglaselt, sest keegi ei jõua jälgida ühelt objektilt teisele hüplevat videopilti.

Samsungi mobiilidivisjoni juht lisas: "Tähtis on püüda emotsioone, mida oleks hea meenutada ka tulevikus ning uduste ja ära lõigatud äärtega piltide puhul ei pruugi see kõik enam edasi kandud või tekitada neid sooje tundeid, mis olid foto või video tegemise hetkel."