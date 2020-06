Eksperdid ja räppar Reket jagasid investeerimiskogemusi

"Mõni üksik latte või šokolaad ei tundu esialgu väga suur väljaminek, aga kuude lõikes tuleb sellest päris arvestatav summa," tõdes LHV vanemmaakler Nelli Janson.

Tänasel Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor veebiseminaril "Rahatarkus – kriisist rikkuseni" võeti luubi alla investeerimisvõimalused nii igapäevaselt kui kriisis. Koostöös Ülemiste Cityga sündinud seminaril kohtusid oma ala tõelised professionaalid ja magistriõppes finantsjuhtimist õppiv kodumaine räpisensatsioon Reket.



Investor ja raamatu "Minu Finantsplaneerija" auto Liisi Kirch tõi välja, et oluline oleks alustada kõigepealt enda tulude-kulude kirjapanemisest. Nii tekib ülevaade enda rahaasjadest ning seejärel saab üle vaadata võimalused, mille arvelt kokku hoida. "Lisaks sellele tasub alati omada ka eraldi rahapuhvrit, et mitte rahapuudusel minna oma isiklike investeeringute kallale," lisas Kirch, kelle sõnul võiks investeerimisega alustada võimalikult varakult. "40-aastaselt oma harjumusi muuta on kordades keerulisem. Tihti on hilisemas elus tekkinud muud kohustused."



Janson soovitab üle vaadata enda prioriteedid. "Mõni üksik latte või šokolaad ei tundu esialgu väga suur väljaminek, aga kuude lõikes tuleb sellest päris arvestatav summa. Kui küsid endalt, mis väärtust omavad need asjad 20 aasta pärast, siis kas mõtled sellele tõesti suure heldimusega tagasi? Või pigem rõõmustaksid selle üle, kui iga kohvile kulutatud raha on hoopis investeeritud?"

Investor ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor õppejõud Kristjan Liivamägi lausus, et säästmise puhul on oluline järjepidevus, kuid see ei ole pikas perspektiivis lahendus. "Kuna ühel hetkel jääb ka säästmisest ja kulude alandamisest väheseks, peab mingil hetkel oma sissetulekuid suurendama." Liivamägi tõdes, et kui inimesel on ainult üks sissetulekuallikas ning palka kärbitakse või kaob sootuks, võib olukord olla keeruline. Hetkel on ta suutnud mõnekümne aastaga võrreldes tekitada 8–9 sissetulekuallikat.

Majanduslanguses tuleb lähtuda ratsionaalsetest otsustest

Üheskoos jõuti järeldusele, et emotsionaalne ja ratsionaalne pool peab olema tasakaalus. "Oluline on oma valikus olla mitte liiga emotsionaalne. Kui turg on languses, tuleb lähtuda pigem ratsionaalsetest otsustest," märkis Liisi Kirch. Muuhulgas tõi Nelli Janson välja, et kui inimene on otsustanud investeerida mitmetesse laiapõhjalistesse fondidesse, tasub kriisidest või langustest hoolimata oma stiili jätkata.

Oma investeerimiskogemusi jagas ka räppar Reket. Kriisi alguses asus ta Austraalias, kus tundis ajavahe tõttu ennast infosulus ja tekkis hirm oma investeeringute ees. Kuna temas ei olnud veel n-ö kainet investori mõtlemist, otsustas ta väikese osa oma aktsiatest maha müüa. "Oleksin võinud nädalavahetuse ära oodata ning tegelikult aru saada, et sellised lühiajalised kukkumised ei ole kõige hullemad. Loeb pigem pikaajaline perspektiiv," ütles Reket ja lisas, et hea investeerimisnõuanne on ümbritseda end tarkade inimestega.



Investor Tõnn Talpsepp tõi investeerimisest rääkides välja põhimõtte, et tuleb teada, mis teised mõtlevad ning tegutseda enne neid. "Nii on võimalik maksimeerida oma kasu kõige paremini. Ärge oodake investeerimisega. Alustage nii kiirelt kui võimalik ning ärge lõpetage mitte kunagi."

Ühises veebiruumis kohtusid Kristjan Liivamägi (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, investor), Tõnn Talpsepp (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, investor), Liisi Kirch (investor, raamatu "Minu Finantsplaneerija" autor), Nelli Janson (LHV vanemmaakler) ja Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor magistriõppes finantsjuhtimist õppiv räppar Reket aka Tom-Olaf Urb. Veebiseminari modereeris Eesti Panga endine asepresident ja riigikogu liige Andres Sutt.

