Eksperdid kinnitavad: Stroomi ranna vesi sobib ujumiseks

"Käes on suvi ja puhkuste hooaeg, nii et Stroomi rannasõpradel ja põhja-tallinlastel on kindlustunne tagatud, et rannavesi sobib jätkuvalt ujumiseks," ütles Põhja-Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid.

Stroomi ranna uued veeproovid kinnitasid, et vesi sobib suplemiseks ja veekvaliteet on olnud kõrge suplushooaja algusest.

Terviseameti veeproovide analüüs näitas, et Stroomi ranna suplusvee kvaliteet vastab nõutele ning Pikakari ranna suplusvee kvaliteet on väga hea.

"Mul on hea meel tõdeda, et veeproovid näitasid taas häid tulemusi.

Vee puhtust määravad kaks mikrobioloogilist parameetrit - enterokokid ja E.coli bakterite sisaldus vees. Stroomi rannas on olnud alates 2016. aastast veeproovid üle normi neljal korral. 2019. aastal, käesoleva aasta kevadel ja suvel olid kõik normide piires.

Supluskoha vee klassifitseerimiseks koostatakse seire andmete kogu, mis koosneb minimaalselt 16 suplusvee proovist (määratud soole enterokokid ja E.coli bakterid), mis on võetud viimase nelja järjestikuse aasta jooksul ning kuna 2017. aastal hinnati Stroomi ranna suplusvee kvaliteet mõningate võetud proovide puhul halvaks, siis sellest tulenevalt ka üleüldine otsus.

Stroomi ranna puhul peab arvestama asjaoluga, et rand ja rannapark paiknevad üleujutusalas, mis tähendab et suuremate sademete puhul on vee kvaliteeti mõjutatud. Lisaks võivad ranna merevee kvaliteeti peamiselt mõjutada lähedal asuvate linnaosade inimtegevus, pinna- ja sadeveed, millega kanduvad jääkreostuskollete territooriumite sadeveed Kopli lahte ning iseeneslikud reoveelasud.

Avalikult ligipääsetava registri link, kus on välja toodud Terviseameti poolt võetud proovide näidud tulemustega Stroomi ranna kohta.