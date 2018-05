"Kui laps näeb toonekurge või öökulli, võib tal tekkida huvi looduse vastu ja ta saab aru, et linnupesade lõhkumine on tegelikult ühe kodu lõhkumine," ütles psühholoog Grete Arro. "Linnarohelus parandab tuju, maandab stressi ja tõstab töövõimet". Linnalooduse ilu tutvustab parkide päev.

Parkide päev viib linlased 24. mail tasuta õppekäikudele botaanikaaeda ja kõige uuemale kaitsealale Merimetsa. "Loodusliku mitmekesisuse seisukohalt on ülioluline, et linn väärtuslikud rohealad kaitse alla võtab," ütles üle-euroopalise programmi Life projektijuht Timo Kark. "Merimetsa on väga linnurikas paik, kus elutsevad näiteks kirjurähn ja lõopistrik, pesitsevad raudkull ja kanakull, kohatud on hiireviud ja hoburästast. Merimetsa jääb täpselt lindude rändeteele ja on vahepeatuseks Tabasalu ja Kopli poolsaare vahel, seal on neile hädavajalikud pesitsus-, peatuse- ja puhkealad,"



Ligi 60 ha suurusest kaitsealast peab Kark eriti väärtuslikuks lõunapoolsete niitude säilimist. Kargu juhitud Merimetsa õppekäik pakub parkide päeval aktiivset tegevust lastelegi. "Näiteks tuleb üles leida ja tuvastada raja lähedusse peidetud kujukesed, milleks me muidugi lahkelt vihjeid anname," selgitas Kark. "Selga ja jalga palume panna maastikul liikumiseks sobivad riided ja jalanõud."



Liigirikkuse ilust kõneleb parkide päeval botaanikaaias Tallinna ülikooli teadur Grete Arro. "Linna liigirikkusel on hästi palju positiivseid mõjusid ja sellist kaitsvat mõtteviisi tuleb kindlasti hoida," rõhutas Arro, kelle sõnul tuleks liigirikkust sõna otseses mõttes väärtustada juba rohujuuretasandilt alates. "Eri rohttaimed ja niidud linnas on samuti liigirikkuse näitaja. Sest kui me kuskil ei lubaks taimedel kasvada ega tolmelda, kaoksid linnast looduslikud niidutaimed sootuks."



"Merimetsa niidul kasvab näiteks kaitsealuse taimeliigina roosa merikann, mille kasvukohad on kinnisvaraarenduste tõttu ohtu sattunud või hävinenud," lisas Kark. "Kaitseala keskne niiduala on heaks toitumispaigaks ka lindudele."



Psühholoogina soovitab Arro nii lõõgastumiseks kui ka mõtete kogumiseks just rohelusse minna. "On suurepärane, kui linn on seadnud sihiks, et rohelus asuks elanikele võimalikult kodu lähedal," nentis ta. "Linnarohelus parandab tuju ja maandab stressi, linnaloodusel on lõõgastav mõju. Psühholoogilisest stressist taastumine toimub looduses paremini kui suurel linnaväljakul. Rohealad aitavad ka töövõimet tõsta ja meie mõtteid erksana hoida.

Avastamist ootab liigirikas Astangu



Omal käel linna roheluse avastajaid ootab Tallinna liigirikkaim kant Astangu, kus asub 3,5 km pikkune loodusrada.

"Ootame igas vanuses inimesi, nii kooliõpilasi kui ka peresid, nii iseseisvalt kui ka juhendatud retkede vahendusel tutvuma Tallinna mitmekesise ja rohealaderikka linnaloodusega," kutsus abilinnapea Züleyxa Izmailova kõiki loodushuvilisi üles matkadel osalema.



Iseseisvaks uudistamiseks saab kasutada "Linnalooduse kompassi" (https://citynature.eu/et/tallinn/) või rakendust "Avastusrada" (https://avastusrada.ee/et), mis annavad juhiseid Tallinna liigirikkuse märkamiseks ja põnevate kohtade avastamiseks.



Merimetsa kaitseala õppematka kogunemiskoht on Kolde pst ja Pelguranna t ristumiskoha nurgal, terviseradade kaardi ees. Kaitseala läheduses peatub buss nr 40 (Supelranna peatus). Botaanikaaia tutvumismatka juhendab dendroloog Olev Abner. Mõlemad matkad algavad kell 18 ja kestavad umbes kaks tundi. Registreeruda saab keskkonnaameti veebilehe www.tallinn.ee/est/Parkide-paev kaudu.



Spetsialistid on samal päeval oodatud botaanikaaeda seminarile "Looduspärand kultuuripärandis", kuhu saab registreerida 22. maini veebilehel http://www.maastikuarhitekt.ee/uudised/seminar-loodusparand-kultuuriparandis-24-mail-2018.