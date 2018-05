"Kui laps näeb toonekurge või öökulli, võib tal tekkida huvi looduse vastu ja ta saab aru, et linnupesade lõhkumine on tegelikult ühe kodu lõhkumine," ütles psühholoog Grete Arro. "Linnarohelus parandab tuju, maandab stressi ja tõstab töövõimet" Linnalooduse ilu tutvustab parkide päev.

Parkide päev viib linlased 24. mail tasuta õppekäikudele botaanikaaeda ja kõige uuemale kaitsealale Merimetsa. "Loodusliku mitmekesisuse seisukohalt on ülioluline, et linn väärtuslikud rohealad kaitse alla võtab," ütles üle-euroopalise programmi Life projektijuht Timo Kark. "Merimetsa on väga linnurikas paik, kus elutsevad näiteks kirjurähn ja lõopistrik, pesitsevad raudkull ja kanakull, kohatud on hiireviud ja hoburästast. Merimetsa jääb täpselt lindude rändeteele ja on vahepeatuseks Tabasalu ja Kopli poolsaare vahel, seal on neile hädavalikud pesitsus-, peatuse- ja puhkealad,"

Ligi 60 ha suurusest kaitsealast peab Kark eriti väärtuslikuks lõunapoolsete niitude säilimist. Kargu juhitud Merimetsa õppekäik pakub parkide päeval aktiivset tegevust lastelegi. "Näiteks tuleb üles leida ja tuvastada raja lähedusse peidetud kujukesed, milleks me muidugi lahkelt vihjeid anname," selgitas Kark. "Selga ja jalga palume panna maastikul liikumiseks sobivad riided ja jalanõud."

Muru ei peaks alati madal olema

Liigirikkuse ilust kõneleb parkide päeval botaanikaaias Tallinna ülikooli teadur Grete Arro. "Linna liigirikkusel on hästi palju positiivseid mõjusid ja sellist kaitsvat mõtteviisi tuleb kindlasti hoida," rõhutas Arro, kelle sõnul tuleks liigirikkust sõna otseses mõttes väärtustada juba rohujuuretasandilt alates. "Eri rohttaimed ja niidud linnas on samuti liigirikkuse näitaja. Sest kui me kuskil ei lubaks taimedel kasvada ega tolmelda, kaoksid linnast looduslikud niidutaimed sootuks."

"Merimetsa niidul kasvab näiteks kasvab kaitsealuse taimeliigina roosa merikann, mille kasvukohad on kinnisvaraarenduste tõttu ohtu sattunud või hävinenud," lisas Kark. "Kaitseala keskne niiduala on heaks toitumispaigaks ka lindudele."

"Kui laps näeb rohealal toonekurge või öökulli, võib tal tekkida huvi looduse vastu eluks ajaks," ütles Arro. "Huvi ja armastus looduse vastu aga tekitab soovi seda hoida. Mida rohkem linnalaps pärisloodust näeb ja kogeb, seda suurem huvi tal välja areneb. Ja ta saab aru, et linnupesade lõhkumine on tegelikult ühe kodu lõhkumine."

Aitab keskenduda

Psühholoogina soovitab Arro nii lõõgastumiseks kui ka mõtete kogumiseks just rohelusse minna. "On suurepärane, kui linn on seadnud sihiks, et rohelus asuks elanikele võimalikult kodu lähedal," nentis ta. "Linnarohelus parandab tuju ja maandab stressi, linnaloodusel on lõõgastav mõju. Psühholoogilisest stressist taastumine toimub looduses paremini kui suurel linnaväljakul. Rohealad aitavad ka töövõimet tõsta ja meie mõtteid erksana hoida. Keskendumis- ja tegutsemisvõimele aitab roheluses jalutamine kindlasti paremini kaasa kui hallis kivilinnas kõndimine. Inimesel on tähtis tunda, et ta on üks osa loodusest."

Arro enda lemmikpaik Tallinnas on Paljassaare. "Mulle meeldib jalutada kodu lähedal Paljassaares," mainis ta. "Minu meelest on väga oluline, et linlane ei peaks väga kaua kõndima, et lähema rohealani jõuda. See on demokraatlik, eriti sellele, kes kõnnib kõndimisraamiga või kel pole autot. Kodulähedane roheala on kõige odavam ja demokraatlikum viis oma tervist taastada ja hoida, lõõgastuma ja lihtsalt linnulaulu kuulama minna. Alati ei peagi tervise nimel jooksma, piisab ka mõtlikust kõnnist meeldivas paigas. Mis peaks olema kodule kättesaadav ka jala, kui ma ei ole autojuht või ei taha ummikus istuda."